Expósito: "Una cosa es el silencio de Pedro Sánchez y otra muy distinta… mentir"

A vueltas con el escandalazo de los ERE. Sus consecuencias, sus derivadas, los silencios, lo que quede por venir. Y, especialmente, la monserga de que los condenados no se lucraron personalmente.

Me detengo un par de minutos en dos de estos puntos: en esa mentira de que no se enriquecieron y en la estrategia del silencio.

Me mandan desde Andalucía este mensaje. A cuenta (y nunca mejor dicho lo de la cuenta) del enriquecimiento. Dice así…

Al hablar del ‘Caso ERE’, algunos recurren al tópico de que en la corrupción de Andalucía nadie se ha metido un euro en el bolsillo, y no hay dinero en Suiza ni en paraísos fiscales. Aquí van algunos datos.

En los ERE ha habido muchas personas vinculadas al PSOE que se han llevado el dinero a sus bolsillos. Un hermano del expresidente Borbolla está procesado por recibir 8,4 millones del fondo de reptiles.

Dos exconcejales socialistas de El Pedroso recibieron 34 millones de euros del fondo de reptiles. Hay casi 200 intrusos o falsos prejubilados vinculados al PSOE, exalcaldes, exconcejales, suegras, nueras, cuñados de altos cargos. Un intruso donó una sede al PSOE de Sevilla.

Sigo. Guerrero y su chófer saquearon al menos 1,5 millones de euros para fiestas y juergas.

En cuanto a los paraísos fiscales, una parte importante del dinero de los ERE acabó en República Dominicana. El rastro del dinero se pierde en Rumanía y Bélgica. Esos comisionistas se pudieron haber embolsado más de 50 millones.

Y si hablamos de la formación… Podría seguir caso por caso. Adjudicaciones, cuentas secretas… Pero tiempo habrá. Y es que a algunos no nos va a caducar este tema.

En este sentido, el de los olvidos y el silencio, un minuto para la estrategia más cínica y caradura que se recuerda. Como estrategia de comunicación, hay que reconocerlo, es magnífica. Y cuela.

¿Que me pillan con una tesis plagiada que me han hecho otros, una tesis cum laude falsa? Pues me callo hasta que se les olvide a estos plastas de periodistas y a la oposición. Que también tiene lo suyo, y en esto de la tesis no se van a meter.

¿Que me preguntan, como hizo Rivera en el debate, por la futura sentencia de los ERE? Pues respondo por la regeneración… y ni le miro. Menudo soy yo.

¿Que digo que voy a incluir la convocatoria de un referéndum ilegal en el Código Penal y luego no lo cumplo? Que os den. Por pardillos.

¿Que estalla la bomba? ¿Que condenan a Chaves, a Griñán y a medio Gobierno andaluz por los ERE? Pues mando a los escoltas a que me abran el camino entre los periodistas.

¿Que me preguntan a gritos? Pues les doy los buenos días.

Es impresionante. Porque no es la callada por respuesta. No. Es el desprecio. Y no es un desprecio a los periodistas. Que también. Es un desprecio a la gente que, le votemos o no, les pagamos el sueldo.

Desde el punto de vista de la estrategia, del silencio, yo me pregunto. ¿Para eso paga al consultor? ¿Para estar callado?

Quien ha hablado hoy ha sido Susana Díaz. En La Sexta y en la SER. Para evitar problemas, supongo.

Llámame ingenuo, pero me da a mí que lo primero no es pedir perdón. No. Lo primero es devolver la pasta. Y recordemos que la propia Susana Díaz pidió el archivo del caso y se apartó como acusación. Una cosa es el silencio de Pedro Sánchez y otra muy distinta… mentir.

Esto en cuanto a los protagonistas. Pero… ¿y los medios? Es verdad que las noticias nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero… ¿Por qué unas noticias se mueren tan pronto? ¿Por qué unos trajes provocan el caos y 113 mil millones de pesetas son cosa del pasado?

No sé. Me da a mí que a veces somos cómplices, querámoslo o no, de la estrategia del silencio. No nos importa que nos desprecien. Asumimos que los escoltas nos aparten. No vaya a ser que molestemos a su persona del señor Presidente.

¿Y sabes qué? Que a algunos nos jo… roba profundamente que no nos dejen ni siquiera preguntar. Así que, por mí, los ERES no van a ser la típica noticia que muera pronto. Esta basura no ha hecho más que empezar a oler.