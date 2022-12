Expósito, tras el cambio en la malversación: "Lo meten en puente para que no se hable entre compras y cenas"

Audio

Hoy es el día internacional contra la corrupción. Te lo juro. No es coña. El mismo día que se escenifica ooootra cesión del Gobierno a sus socios golpistas del procés (ahora con la malversación) se conmemora el día contra la corrupción.



El Gobierno ha cedido ante Esquerra Republicana y modificará la malversación en el Código Penal para beneficiar a los condenados del procés y, ya de paso, a los de los ERE y a algún otro que pasara por allí bajo la excusa de "no haberse enriquecido personalmente".



O sea, que si robas y lo repartes no pasa nada. Si robas y lo usas para seguir en el poder, tampoco. Si robas y lo dedicas para financiar un golpe de Estado, pelillos a la mar. Y toda esta basura legislativa, para beneficiar a Junqueras, a Puigdemont y al resto de condenados del procés independentista catalán.



A Junqueras para que se pueda presentar a las elecciones. Otro al que tú y yo le vamos a pagar el sueldo de diputado. Y a Puigdemont para que vuelva a España a desco... A despiporrarse de todos nosotros. ¡Ah! Y ya de paso, al Griñán de turno para que no ingrese en la cárcel tras ser condenado por los ERE. Por corrupto durante años. Él, Chaves y sus secuaces.



Eso sí, lo disimulamos subiendo la pena al corrupto que robe para guardárselo. Un poco más y ponen entre paréntesis los nombres propios y concretos de los beneficiarios, junto al artículo de la malversación.



A modo de resumen, los asesinos de ETA en la calle por el pacto con Batasuna, los golpistas del procés al Congreso por el pacto con Esquerra y los chorizos del PSOE en casa. Porque sí. Hasta 24 implicados. Un premio que reduce a la mitad sus penas. Que les vuelve a indultar, de facto.



Y los barones tragando. Ni Lambán, ni García Page, ni Fernández Vara se atreven a decir de verdad, sin eufemismos ni vericuetos, lo que piensan. A no ser que piensen lo mismo que Rufián, que Puigdemont, que Otegui y que Pablo Iglesias. A no ser que por el poder, y lo siento sinceramente, se pueda perder hasta la dignidad.



Y si no, ¿qué van a votar en el Congreso los diputados socialistas de Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura?



Y en pleno puente. Con festividad y alevosía. A ver qué nos clavan el próximo lunes o martes para que ya no hablemos de esto. Porque se confirma que no damos abasto. Un escandalazo se sobrepone a otro. Sin descanso. Y lo meten en el puente de la Inmaculada, casi en Navidad, como para que no lo hablemos entre compras, cenas, nochebuena, nochevieja y Reyes.



A dónde llegará el escándalo que ya no hablamos de la ley del Solo sí es Sí. Van más de 50 violadores o agresores sexuales premiados y casi ni mu. Ha bastado con que Sánchez susurrara que la ministra de Justicia y la ministra de Igualdad van a llevar a cabo ajustes técnicos. E Irene Montero de rositas y decenas y decenas de delincuentes sexuales en la calle. Decenas y decenas de cerdos sueltos.



Y todo ello cambiando la ley, otra vez, para controlar la Justicia. Por si acaso. Y no lo hacen a la cara. No, no. Lo hacen aprovechando la reforma de la malversación para meter la zarpa en el Tribunal Constitucional. Insisto, por lo que venga.



¿A que ahora se entiende perfectamente por qué las prisas y por qué el descarado interés en dominar la Justicia?:



El Gobierno y sus Socios se están protegiendo ante lo que vaya a venir. Ante la avalancha de recursos al Constitucional que van a llegar al Alto Tribunal. Y el Gobierno quiere garantizarse la mayoría mal llamada progresista para ganar esos casos, cuando lleguen, porque van a llegar.



¿ Y sabes qué ? Que tengo la impresión de que no passsa nada, dicho de otro modo, tengo la impresión de que todo esto NO tiene coste electoral. Mira las encuestas. Tengo la impresión de que a base de subsidios, pensiones, demagogia sobre los impuestos y deuda y más deuda, nos quieren comprar a todos. Y como que NO nos importa.



Y mi posdata: Lo mismo te das el pico con los filoetarras (sí, sí, FI LO E TA RRAS) de Bildu que te vas a apoyar a Cristina Fernández de Kichner condenada por ladrona multimillonaria. Por cierto, lo de Zapatero (el bolivariano) que también va a homenajear a Cristina Fernández de Kichner ya es tan repugnante como patético.



Lo mismo indultas a los golpistas o a tus ladrones de los ERE que tienes en el Consejo de Ministros a un partido financiado por los ayatolás de Irán.



Y entre medias, te aprueba una Ley tras la que salen a la calle violadores y agresores sexuales en fila.