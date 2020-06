Expósito: “Cada día tenemos una pifia más gorda y tapar un desastre con otro, les sirve”

Audio

El director de ‘La Linterna’, Ángel Expósito, se sigue preguntando quiénes son los expertos que evaluán los cambios de fase en la desescalada, a diferencia de otros países europeos como Grecia o Bélgica sonde si se conocen los nombres.

El día pasa por la prórroga, al parecer la última, del estado de alarma. Prórroga que mañana aprobará el Congreso con el apoyo de los socios habituales y de Ciudadanos, que ya es otro socio habitual.

El día pasa también por Estados Unidos donde continúa in crescendo la tensión racista tras la muerte atroz de George Floyd. Un ciudadano negro, literalmente estrangulado en directo bajo la rodilla de un policía.

Me detengo en este cocktail explosivo un momento: El racismo eterno en una gran parte de la sociedad norteamericana, la crisis económica incrementada por el coronavirus, el discurso contra la inmigración, el calendario de elecciones presidenciales ya para noviembre y, la guinda o, mejor dicho, la garrafa de gasolina, Donald Trump de presidente. Durante esta Linterna abordaremos en nuestro ‘Tema del día’ el problema racial en todo el país.

Expósito, sobre los expertos de la desescalada

Pero, yo a lo mío, cada uno tiene/tenemos nuestra pedrada. Y a mí, de vez en cuando, me viene al coco el escándalo de los expertos. De los supuestos expertos que nadie conoce y que marcan los designios de nuestras vidas, nuestra economía y nuestro futuro.

Es verdad que cuesta seguir el ritmo a este Gobierno. Que cada día tenemos una pifia más gorda y es verdad que la estrategia de tapar un desastre con otro, les sirve, porque los temas se olvidan.

Por eso yo vuelvo con mi pedrada. Porque sigo sin saber quiénes son nuestros expertos. Porque me temo que no existen y que, como Irene Montero, no nos van a decir la verdad.

Cuando uno hace una rápida comparativa, te echas a temblar. Mi colega Enrique Serbeto me envía desde Bruselas la relación de expertos del gobierno belga: Erika Viegle, jefa de enfermedades infecciosas del hospital de Anvers y presidenta de la comisión; Emmanuel André, portavoz y microbiólogo de la universidad de Lovaina junto a otros cinco científicos de nivel internacional.

En el área económica, estamos en Bélgica, John This administrador y presidente de empresas como Electrabel o Recticel; y Pierre Wuns gobernador del Banco central belga. En el lado social, el jurista Inge Bernaerts y Celine Nieuwyenvis secretaria general de la federación de servicios sociales.

Esto en Bélgica. Escucha el comité de expertos en Grecia. Me lo envía mi amigo Vasilis Morfakidis: Vatopoulos Aikis, presidente de la sociedad de enfermedades infecciosas, Elena Giamarelu presidenta de la sociedad griega de quimioterapia, Exadaktilos Athanasios, presidente del consejo de médicos de toda Grecia, Zautis Teoclis profesor de medicina en Pensilvania, una larga lista de médicos más entre ellos., Mentís Andreas director de microbiología del Instituto Pasteur.

Sigo en el comité de expertos de Grecia: Toloumis Georgio, general del Aire director de Salud de las FF. AA, y Tsiodras Sotirios, algo así como nuestro Fernando Simón, profesor de patologías infecciosas de Atenas y director del hospital de Attikon.

Como digo, todos ellos junto a una larga lista de profesores y catedráticos griegos repartidos por el mundo.

¿Y aquí? Vete tú a saber. Que no nos iban a decir la lista de expertos, pues no nos la dicen. Que es ilegal ocultar la lista, da igual.

Lo dicho, Estados Unidos en llamas, nosotros hasta finales de junio en estado de alarma eso sí, en distintas fases, y yo con mi pedrada. Los expertos que manejan mi vida y mi futuro y que, al parecer, no existen.

Acabo... ¿Qué es una vergüenza que nos tomen por tontos? Pues mira... SI. Pero es que a lo mejor lo somos.