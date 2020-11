Expósito: "Subvenciono a medio país y, eso sí, yo en el casoplón. Es lo que tenemos los de la casta"

Audio

¿Tú quién crees que manda, dirige y planifica todo, absolutamente todo, en este Gobierno de España: Pedro Sánchez o Pablo Iglesias?

Yo creo, sinceramente, que manda Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que uno necesita del otro y viceversa. Pedro sabe que sin Pablo pierde La Moncloa y Pablo sabe que sin Pedro... está muerto. Problema: que ni siquiera entre ambos suman, así que la guinda la han de poner los golpistas catalanes, independentistas varios, algún interesado o tonto útil y, por supuesto, Batasuna.

¡Ah!, por cierto: por ahí en medio de ese entramado deambula el famoso Iván Redondo, súper jefe de gabinete que, con toda su pericia, que no la niego, no es ni más ni menos que un contratado. No le demos más importancia de la que tiene.

A partir de este escenario, con estas dos patas pa' un banco... Varias claves.

1.- La pandemia les ha venido de perlas... para confinarnos más o menos y manejar el BOE a su antojo. Y ya, de paso, otros seis meses de estado de alarma.

2.- A por los poderes del Estado. Uno a uno. El presidente lo ejecuta por una ambición enfermiza y el vicepresidente (te lo juro, Pablo Iglesias sigue siendo vicepresidente del gobierno) por una ideología a base de planes quinquenales y gracias a todo lo aprendido y cobrado en Venezuela.

3.- A por la Jefatura del Estado. No es por el Rey Felipe (que también) sino por el cambio de régimen. Un cambio que no se hace en una legislatura pero que se inicia tal y como lo están iniciando.

Y, la verdad sea dicha, desde la propia Casa hay quien parece que se lo quiere poner "a güevo".

4.- El poder judicial. De primero de chavismo. Lola Delgado como ariete y el Tribunal Constitucional como meta. Menos mal que, por ahora, Europa ha puesto pie en pared. Por un pelo.

5.- No nos despistemos con tonterías. La clave no son los Presupuestos, ni la última sandez del Ministerio de Igualdad. La clave es el cambio de Régimen mediante un proceso de ingeniería social perfectamente milimetrado.

6.- El PSOE no existe. Me resulta increíble que Lambán, García Page o Fernández Vara traguen y traguen y vuelvan a tragar con todo esto y lo que venga.

7.- Del enemigo el consejo. La tal Mertxe Aizpurúa de Bildu...

Y a nadie se le cae la cara de vergüenza. Con casi 400 asesinatos sin resolver... y voy y pacto con estos.

8.- Hacia una sociedad empobrecida y subsidiada. Insisto: el coronavirus les ha venido de perlas. Y aún habrá que agradecerles las limosnas. Esto es de segundo de chavismo. Subvenciono a medio país y, eso sí, yo en el casoplón. Es lo que tenemos los de la casta.

9.- La Unión Europea. Menos mal que aún aguantan Merkel y Macron. A pesar de los ultras del Este, del Brexit y de populismos como el nuestro.

y 10.- La educación, estúpido, es la educación. La clave de bóveda es la educación. A largo plazo. Esto es la matrícula de honor para cualquier chavista, populista, golpista, independentista y para el buen sanchista.

PD: Y me quedan los medios y el Ministerio de la Verdad. Como prueba, una perla que he encontrado en el archivo. Pablo Iglesias, hace 4 años sobre nosotros, los periodistas.

¿Sabes qué? Yo no me voy a callar.