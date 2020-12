Expósito, sobre el comité de expertos: "¿Tan difícil es escribir nombres y apellidos de 15-20 funcionarios?"

Audio

No damos abasto. Esto es un no parar. Yo, como tú y como usted, estoy harrrrto de dar malas noticias hasta el punto de que no nos importan ni los muertos. Ese goteo insoportable y diario de fallecidos por covid. Como si nos hubiéramos acostumbrado.

De verdad, te doy mi palabra, como periodista. No damos abasto a contar desgracias. Cada día aparece un dato económico más desolador. Cada día que pasa, la política nos sorprende con una movida nueva, a cada cual más increíble.

Que si Batasuna cogobernando España, que si Pablo Iglesias manda más que Pedro Sánchez, que somos los peores en número de muertos y en datos económicos... Que van a por la Jefatura del Estado y a por los jueces... y prepárate... que van a soltar por H o por B a los golpistas del procés.

Y con todo y con eso, digo yo, hay que ser optimista en cuanto a que saldremos de ésta. Eso sí: con decenas y decenas de miles de muertos y con millones de parados y cientos de miles de empresas quebradas.

Pero saldremos. ¿No?

Mira, lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado al goteo incesante de fallecidos por covid. Como si no fueran nuestros.

Aún me resuena el informe de la Universidad Politécnica de Madrid que nos adelantó en La Linterna el profesor Rafael Gascón, de la Escuela de Ingenieros Industriales: En esto también somos los peores.

Ya tenemos más de 67.000 muertos por covid en España frente a los 45.000 que dice el Gobierno. Una inmensa mentira, una inmensa fake news de 22.000 muertos con nombres y apellidos.

Pero... como si nada.

Y en estas que seguimos sin saber quiénes son los expertos del Gobierno. Bueno, en verdad ya vamos sabiendo algo. Son funcionarios del CAES. Funcionarios bajo la dirección de Fernando Simón.

En cuanto al secreto a revelar sus nombres, dejando a un lado que usted y que yo les pagamos el sueldo, digo yo: ¿tan difícil es sacar esa lista? Dice el Gobierno que responderán a Transparencia en tiempo y en forma. ¿Tan difícil es escribir en un Word los nombres y apellidos de 10, 15 o 20 funcionarios?

Ya puestos, como van a dar la lista en tiempo y forma... ¡Ja!... Que añadan un anexo con un clip y que adjunten las listas de acompañantes de Pedro Sánchez en el Falcon. ¿A que no hay?

Lo dicho. No sé si por estrategia o porque son nefastos. No nos da la vida, ni los minutos, ni los centímetros cuadrados de un periódico para contarlo todo. Es como si taparan un pollo con otro. La factoría Iván Redondo Productions no tiene límite. Lo siguiente, la puesta en libertad de los presos golpistas del procés.

Para cuando esa liberación ocurra (es cuestión de pocas semanas: prepárate para contener el cabreo y la ira), ya se nos habrá olvidado la vergonzosa Ley de Educación; nos haremos ni caso a los homenajes a etarras y no daremos importancia a los casos de Podemos en los tribunales.

Los presos golpistas del procés saldrán a la calle gracias a una de estas dos posibilidades: o bien gracias a un indulto por sus Santos... oficios de Su Persona tras el pressing de Podemos... o, lo más probable, por la reforma del delito de sedición en el Código Penal. Eso está hecho.

Algo así como pelillos a la mar. Como que no fue para tanto. Que aquello que dijo Pedro de que el 1 de octubre fue delito de rebelión era una broma. Que es que Pedro es así de bromista. No hay más que verle.

¡AH! Y MI POSDATA. En clave económica, llevamos días y días con el eufemismo ese de la armonización fiscal. Seguimos alucinando con que sea Rufián quien marque la política fiscal de toda España... cuando reaparece la OCDE y nos calza un bofetón con toda la mano abierta.

Somos los peores sólo superados por Argentina.

¿De verdad Nadia Calviño o el ministro Escrivá están de acuerdo con Rufián y están satisfechos con el informe de la OCDE?

¿No hay nadie en ese Consejo de Ministros que se atreva a decirles a Pedro y a Pablo que no damos abasto a tapar boquetes y a contar escándalos?