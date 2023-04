Expósito: "Sánchez lleva 5 años en Moncloa y acaba de enterarse de que la vivienda en España es un problema"

Audio

Hoy es un día para felicitarse y para dar las gracias. Lo digo de corazón, sin estridencias y sin aspavientos. Luego me detendré un minutillo en los datos del EGM, adelantamos al histórico Hora 25 de la Cadena SER. Así que gracias. Esto merece un par de aplausos. ¡Plas! ¡Plas! Y a seguir.



La vida política y el politiqueo también siguen a lo suyo, que no es otra cosa que la campaña electoral. Para el PP con no equivocarse basta. Los socios de Sánchez, unos (y otras) continúan sacándose los ojos en público y el PSOE no da abasto a sacarse conejos de la chistera para intentar reinventar una coalición Sanchezstein de perdedores tras las elecciones generales.



Pedro Sánchez sabe que va a perder frente a Alberto Núñez Feijóo. Su manual de resistencia consiste (salvo batacazo descomunal en las municipales y autonómicas) en lograr la suma con el experimento de Yolanda Díaz, con el jeta de Errejón, con el chulazo Pablo Iglesias, con los herederos de ETA y con los golpistas catalanes.



Así, con esta banda, ¿Qué puede salir mal? Ya lo dijo Romanones y le parafraseó Rajoy: ¡Joder! Qué tropa.



1.- Pedro Sánchez lleva cinco años en el Gobierno y se acaba de enterar de que la vivienda en España es un problema.



Hoy ha anunciado en el Congreso 43.000 nuevas viviendas públicas para alquiler que serán nuevas o rehabilitadas y que se creará una nueva línea del ICO para financiar la operación.



Esto se añade a la mentira del mitin del pasado finde, aquella de que el Gobierno movilizará 50.000 viviendas de la SAREB para alquiler a «precio asequible».



Y lo dice todo serio. Y aún habrá quien se lo crea.



2.- El Rey Juan Carlos en Xansenxo. En el Sangenjo de toda la vida.



Extraño país este en el que se condena a alguien a un destierro medieval sin juicio ni Inquisición, al menos, oficial. Se nos llena la boca con el presunto estado de derecho, con la presunción de inocencia, con las garantías y, a la vez, se dictan penas de destierro desde una supuesta opinión pública o desde la Moncloa y, supuestamente, desde la Zarzuela.



Y el Tito Berni en su casa. Por cierto.



Y 3.- Me detengo unos segundos en la huelga de los funcionarios de Justicia que recoge el testigo de los secretarios judiciales.



¿Te imaginas que aquella huelga y esta se la organizan a Isabel Díaz Ayuso? ¿Dónde está la tal Pilar Llop, que dicen que cobra como ministra de Justicia? ¿También son unos fascistas los funcionarios de Justicia?



No quiero ni pensar el caos acumulado, las cuentas pendientes y las injusticias almacenadas por el colapso en los tribunales. ¡Qué desastre!



Y resulta que con esto (como con el Sí es Sí), tampoco passsa nada.



Por cierto, que Irene Montero sigue siendo ministra del Gobierno de España. Como alguien me apuntó anoche en Sevilla, ¿apostamos algo a que si Podemos se la pega (que se la pegará) el 28 de mayo, apostamos a que Pablo Iglesias ordena romper el Gobierno?



Al tiempo.



¡Ah! Y mi posdata: El Estudio General de Medios nos da 1.137.000 oyentes. Récord. Somos lideres por delante del histórico Hora 25 de la Cadena SER. Este equipo llevamos con ésta cinco temporadas encendiendo La Linterna. Y me quiero acordar especialmente de quien pasó el testigo y la marca más que consolidada: Juan Pablo Colmenarejo.



Y recuerdo también tantas noches oyendo al gran Carlos Llamas en Hora 25, a Manuel Campo Vidal, y de la historia de la radio en España con Manuel Martín Ferrand, Basilio Rogado, mi maestro Fermín Bocos, y por supuesto la competencia con Angels Barceló y ahora con Aimar Bretos.

Este equipo de La Linterna con Rubén Corral, Paloma Serrano, Alberto Escalante, Nekane Fernández, Adrián Gil, Álvaro García, Israel Remuiñán, Carmen Broncano y Antonio Mora y Jon Uriarte y Pilar García de la Granja, más los colegas del máster, colaboradores, redacción de COPE y todos los que han pasado por aquí estos años, todos somos lideres.



¿Y sabes qué querido oyente, sabes qué merece esto? Exacto: Un aplauso. Bueno no, no seamos modestos. Esto merece dos aplausos. ¡Plas! ¡Plas!. Y gracias.



Y a seguir pensando en el próximo viaje y en la próxima aventura. Este invento de la radio y del periodismo no se para nunca.