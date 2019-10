Expósito: "Sánchez se envuelve en la bandera de España, pero......"

Vídeo

Tal día como hoy, hace dos años, creo que éramos muchos millones los que pensábamos que el independentismo catalán nunca llegaría a lo que llegó. Error. Otro error. Los protagonistas del procés nunca pensaron que el Estado Español, que España era tan fuerte y nosotros, yo nunca pensé que el disparate llegara hasta ahí. Y llegó. Y no solo llegó, sino que se mantiene inasequible al Supremacismo. Varias claves:

El Estado era y son los jueces, fiscales y la Guardia Civil. Me lo dijo alguien que usa toga, me lo dijo por aquel entonces: "No te engañes. Aquí el Estado somos nosotros. Los jueces, los fiscales y nuestra policía judicial que es la Guardia Civil.

El Estado ha cedido demasiado y lo que es peor, me dijo este señor, el Estado nos ha abandonado y ya es demasiado tarde para dar marcha atrás.

El infantilismo inaudito. Un oficial de la Guardia Civil me confesó su sorpresa. Este hombre, acostumbrado a combatir y a ganar a ETA, me dijo que para él, lo más sorprendente de los CDR y de sus jefes es el infantilismo. Son como niños, pero con manuales y materiales para fabricar bombas. "Ellos y sus jefes", me dijo.