Expósito repasa la 'lista de la vergüenza': Todos los candidatos de Bildu con delitos de sangre para el 28M

Y no se les cae la cara de vergüenza. Igual te pactan con Bildu la ley de Vivienda que la reforma laboral, los Presupuestos Generales del estado o el traslado de los asesinos de ETA a casa. Y no pasa nada. Y la callada por respuesta. Hasta la próxima ignominia. Hasta la propina humillación. Con una mezcla entre cinismo y cobardía vergonzosa.



Y el tío ni se inmuta. Ni se inmuta con las víctimas de los violadores sueltos por su culpa, ni se inmuta con los golpistas catalanes porque "o tornarem a fet", no se inmuta ahora con los asesinos de ETA, literalmente hasta con su alias de criminal, en las candidaturas de Bildu a los ayuntamientos vascos o navarros.



1.- La lista de la vergüenza:



El listado de candidatos con delitos de sangre es: Agustín Muiños Dias Tinin, número seis en la lista a la alcaldía de Legutiano (Álava) y condenado a 29 años de prisión por el asesinato en de José Antonio Julián Bayano.



Begoña Uzkudun, número tres en la lista para la alcaldía de Régil (Gipuzkoa) y condenada a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas.



Juan Carlos Arriaga Martínez, tercer puesto de la lista para la alcaldía de Berrioplano (Navarra) y condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato de Jesús Alcocer Jiménez.



Entre los candidatos de EH Bildu, Covite incluye a dirigentes de la antigua Batasuna, como Adolfo Araiz, que se presenta segundo en la lista al Parlamento de Navarra, y al ex presidente de Sortu Hasier Arraiz, número 27 al Ayuntamiento de Vitoria, este condenado en 2016 a dos años de prisión por integración en organización terrorista.



Y los que no sabremos, porque no les pillaron nunca.



En este sentido, leo a Alejandro Requeijo en El Confidencial: Entre sus víctimas, siete mortales, como un hostelero, dos electricistas, un joven al que acusaron de vender droga o un guardia civil, el último asesinado antes de Miguel Ángel Blanco.



2.- ¿Qué va a hacer el PSE en esos ayuntamientos? ¿Apoyarán la lista de Bildu? Me pregunto si la excusa será que este Tinin es progresista y reformista. Si es feminista, europeista...



3.- Luis del Val, esta mañana con Herrera ha jugado a una comparativa muy interesante. ¿Te imaginas algo así en tu comunidad de propietarios? ¿Te imaginas en tu vecindario que un violador condenado o un asesino que acaben de salir de la cárcel se presentan como posible presidente de la Comunidad?



¿Qué harían el resto de vecinos? ¿Nada?



Pues en tu edificio o en tu urbanización, seguro, sería imposible pero en los ayuntamientos de Navarra o en el País Vasco, en el parlamento navarro, Vasco o en las diputaciones sí se puede. Hasta con el alias del asesino para no confundirse.



¿Te imaginas a las víctimas en ese pueblo cuando vean al asesino de su padre representando a los vecinos en el ayuntamiento?



Es más, pensando en los votantes, cuando ese ciudadano acude a las urnas y vota al asesino como concejal, me pregunto: ¿Está diciendo que SI al asesino y, por lo tanto, al asesinato que cometió con sus propias manos?



Porque ese es el tema de fondo: si votas a Pedro Sánchez es porque estás de acuerdo con Su Persona. Si votas a Feijoo igualmente. Si votas a Rufián es porque eres independentista catalán y si votas a Pablo Iglesias es porque te lo deberías hacer mirar.



Según esto, si votas a un asesino, ¿apruebas o, cuando menos, no te importan sus asesinatos?



4.- Page, Lambán, Fernández Vara, Ximo Puig... ¿También van a tragar con esto?. ¿Cuántos guardias civiles asesinados por ETA (quizás tiroteado por alguno de estos futuros concejales de Bildu) nacieron en Extremadura o en Castilla la Mancha?



¿Se acuerda Ximo Puig del asesinato de Broseta? Seguro que SÍ. Como seguro que SÍ sé acuerda Lambán de la casa cuartel de Zaragoza, de los apellidos Jiménez Abad, de los guardias civiles de Sallent de Gállego...



¿Y no van a decir nada? ¿También van a tragar con esto mientras su jefe de partido se calla, cómplice, y sonríe con toda su chulería?



5.- Y el tema de fondo. Imagínatelo porque puede que la posibilidad no esté tan lejana, ¿Otegui lehendakari?