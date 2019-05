Expósito: "El procès sigue a su tran-tran y tú preparando la declaración de la renta"

Audio

El juicio del ‘procès’ sigue a su tran-tran; Puigdemont y sus asesores continúan con su estrategia de defensa de huida y de emponzoñarlo todo. Y ojo, que les está funcionando. El resto continúa con su proceso previsto a largo plazo. Y el conjunto de España, o al menos un buen número del resto de españoles, seguimos flipando, alucinando en colores con todo esto por injusto, por absurdo, por inventado y por enloquecido. A la vez, hacemos números para la declaración de la renta y así pagarles la fiesta a todos estos. Al propio Puigdemont, al Rufián de turno, a la impresentable Nuria de Gispert, a unos Mossos desprestigiados por sus propios mandos… hacemos números para pagar todo esto y más.

Hago un paréntesis con lo sucedido con la tal Nuria de Gispert. ¡En manos de quién ha estado el Parlament de Cataluña! Resulta que esta mujer, enferma de odio, supremacismo y superioridad, soltó el famoso tweet identificando a Inés Arrimadas, Dolors Montserrat, Enric Millo y a Juan Carlos Girauta como la exportación porcina catalana. A todo esto, doña Nuria acababa de ser galardonada con la Cruz de San Jordi. Después del pollo organizado, después de la evidencia de su racismo, hasta en su gesto se ve el odio, ella misma renuncia a las Creu de Sant Jordi. Y resulta que la Generalitat acepta esa renuncia. ¡Ojo! Torra acepta la renuncia, que no es lo mismo que retirarle la condecoración.

Conclusión: Torra, Puigdemont y Nuria de Gispert piensan lo mismo sobre la exportación de ganado porcino catalán. Por eso la condecoración y por eso no se la retiraron. Cierro el paréntesis. Allá esta mujer con su odio dentro. Cuánto debe sufrir con su propia bilis. Segundo episodio en este proceso del disparate. Lo vivido el fin de semana en el campo de concentración nazi de Mauthaussen. Cuando la responsable de memoria histórica o algo así de la Generalitat equiparó, con un par, a los catalanes asesinados en los campos de concentración con los presos políticos, que dijo ella, en el Tribunal Supremo.

¿Se puede exagerar más? ¿Se puede estar más ciega, se puede ser más engreída, se puede mentir más? La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, que lo sigue siendo por increíble que parezca, se fue del acto. Ojo, la misma Dolores Delgado que defendió la constitucionalidad de todos estos amigos indepes. Es lo que tiene, con amigos así. Debería ser obligatorio que todos los estudiantes de Europa visitaran Mauthaussen, Austchwitz o Birkenau para aprender hasta donde llega el odio y la xenofobia.

Y en estas, no hacemos más que mejorar. Que la justicia española permite que Puigdemont se presente a las elecciones Europeas. Esta mañana, mi amigo Gonzalo me mandaba un mensaje: "con antecedentes no puede presentarse a unas oposiciones; con un informe negativo de hacienda por un trimestre no pagado del IVA, no puedes contratar con la administración. Fugado del Tribunal supremo, te puedes presentar a las elecciones". Y tú, perdón por la insistencia, pagando la juerga.

En concluyendo, el ‘procès’ continúa a su tran-tran. Con el juicio dejando en evidencia lo evidente. A ver cómo se plasma eso en una condena, que esa es otra, y con sus protagonistas pensando en el largo plazo. El ‘procès’ no se termina con el juicio, ni con las elecciones Europeas o con que se calle la bocaza Nuria de Gispert. El ‘procès’, insisto, es un proceso para la eternidad. Lo fue en el siglo XVIII, en el XIX, con Companys y Azaña, con los pujolone... y de aquí en adelante. Y el resto de España, como palmeros. Entre el escándalo y la vergüenza. Entre la humillación y la injusticia. Harían bien Sánchez, Casado y Rivera, ahora que se reúnen tanto, en pactar un frente constitucional para detener este disparate.