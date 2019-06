Expósito: "Planeta tierra, Europa, España, siglo XXI"

Audio

El surrealismo no tiene límites. Encadena estas noticias todas ellas relacionadas con el ‘procès’ independentista catalán y enmárcalas en el sainete nacional. Verás que panorama. Planeta Tierra, Europa. España. Cataluña. Siglo XXI. No contentos con pedir antes de ayer 11.000 millones de euros a los chinos para crear el Banco Central Catalán, no contentos con que Oriol Pujol, el pequeño de los pujolone, ya disfrute de permisos penitenciarios a los 3 meses de una condena de dos años y medio por trincar, no contentos con que Puigdemont siga de vacaciones permanentes con tu dinero y el mío por Europa, no contentos con nada, al loro.

1.- Última sesión del juicio del ‘procès’. Los protagonistas de esas 52 sesiones que arrancaron el 12 de febrero deberían haber sido Junqueras y Forcadell, pero el juez Marchena ha acabado siendo el que se ha llevado la fama. 52 sesiones de las que se pueden extraer muchos fragmentos. Aunque yo quiero quedarme con tres momentos del día de hoy. Alegatos finales, primero, de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Se enfrenta al delito de rebelión aunque hoy ha querido expresar su desacuerdo porque sus compañeros de mesa están acusados de desobediencia. Al fin y al cabo ella presidía el parlamento catalán. Voy con el segundo, con el que no se arrepiente de nada, a pesar de que le vimos subido a un coche de la Guardia Civil en medio de la masa. Según Jordi Cuixart, para calmar los ánimos. La fiscalía no piensa lo mismo.

Y el tercero, el que ha expresado el dolor que han experimentado él y los suyos en estos cinco meses de juicio. Jordi Sánchez, quien fuera líder de la Asamblea Nacional Catalana y en la actualidad número uno de Junts Per Cat al Congreso, se dirige directamente a los magistrados para dejar claro que en los tribunales no se solucionan las crisis políticas.

2.- Te contamos ayer que la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, se niega a responder preguntas formuladas en español en las ruedas de prensa. La misma Meritxell Budó, portavoz del gobierno de Quim Torra, posee una actitud combativa con el uso del castellano que viene de lejos. Ya en 2018, cuando era alcaldesa del municipio barcelonés de la Garriga, afeó al concejal de Ciudadanos, Ángel Guillén, la utilización del castellano para felicitar a los andaluces residentes en Cataluña en el día de su comunidad. En palabras de Budó, el uso del castellano era una forma de «segregarlos». Y esta buena mujer es la portavoz de un gobierno autonómico.

3.- La Abogacía del Estado ha informado a favor de que el ex vicepresident de la Generalitat encausado por rebelión, Oriol Junqueras, pueda salir de prisión el próximo 17 de junio para jurar ante la junta electoral como europarlamentario. Digo yo que por esa misma regla de tres, Puigdemont podría plantarse donde le venga en gana para recoger su acta también. El acceso al cargo dotaría al líder independentista de una amplia inmunidad que podría afectar al desarrollo de la causa por el ‘procès’ en el Tribunal Supremo, pero para la Abogacía del Estado, no hay problema.

En su escrito, pide que su traslado se haga en las mismas condiciones de custodia y con las mismas limitaciones que en la constitución del Congreso y del Senado. Sí, has oído bien, el informe es de la Abogacía del Estado.

Y 4, la última, el Tribunal de Cuentas ha activado el proceso para embargar a Carles Puigdemont, a Junqueras y el resto de miembros de aquel Govern por el uso ilegal de fondos públicos para celebrar el referéndum del 1 de octubre. El Consejo de Gobierno del Tribunal de Cuentas ha designado ya delegado instructor, lo que supone lanzar ya el procedimiento para recuperar el dinero malversado mediante el embargo preventivo de los bienes de los acusados. Se trata de una vía distinta de la penal, en que se juzga al gobierno de Puigdemont por malversación, pero su impacto es más rápido, porque implica la obligación de depositar fianza o sufrir un embargo preventivo en los próximos meses mientras se espera la sentencia firme.

En concluyendo, el Tribunal de Cuentas inicia el proceso para cobrar la pasta al gobierno catalán del 1-O, a la vez la Abogacía del Estado está a favor de permitir que sean diputados, eurodiputados y salir de la cárcel a recoger sus actas.

A más a mas, la portavoz del Gobierno catalán no responde a preguntas en castellano y considera que quien habla en español en su pueblo discrimina al resto de catalanes; y en el juicio del ‘procès’ que queda visto para sentencia, la defensa de la ex presidenta del Parlament asegura que ella no sabía nada, que solo pasaba por allí, y que su labor fue totalmente inútil. Encima nos toman por imbéciles. Junta todo esto en un solo día, en un solo territorio en un solo país y tienes el cocktail perfecto del disparate que nos ocupa. Y lo que te rondaré.