Expósito: “Nunca a un paleto se le había ocurrido suicidio más original que la huelga de Cataluña”

Ante la huelga país --porque la llaman así-- convocada para mañana en Cataluña me surgen un montón de evidencias. Que no dudas. Esto es un escandalazo, una vergüenza incalificable.

La huelga de mañana y la movida de estos últimos días es un ejemplo de cómo un Estado --el español-- no sabe salir de un embrollo en el que nos hemos metido nosotros solitos. Competencia a competencia, euro a euro, ladrón a ladrón y gobierno tras gobierno.

Lo que está pasando en Cataluña y en el centro de Barcelona es la historia real de un fracaso colectivo histórico. Es una pena de imprevisibles consecuencias. Y mañana peor… Porque para mañana hay convocada lo que llaman una huelga de país. Una huelga patronal a lo bestia. Una huelga convocada por el propio Gobierno.

Digamos que a ningún paleto, en la historia de los paletos, se le había ocurrido una forma más original de suicidarse.

A modo de redordatorio: tras lo visto anoche en la Conselleria de Interior en pleno centro de Barcelona, me pregunto: imagínate si hubieran cargado los guardias civiles el día de la Conselleria de Junqueras hace 2 años. Aquellos grs de la guardia civil tragaron junto a la secretaria judicial, tragaron sapos, escupitajos, insultos… ¿Se lo hemos reconocido? Tajantemente no.

Si en aquella Conselleria de Economía no hubo violencia, ¿por qué no se dejó ayer a esos miles de patriotas catalanes de pro entrar en la Consellería de Interior? Estoy seguro de que muchos de los que estaban ayer quemando el Paseo de Gracia eran los mismos que aquella noche de hace dos años junto a los jordis.

Lo de mañana, la huelga esa tan injusta como inútil, es un cierre patronal. Un cierre del propio gobierno de la Generalitat. Es pegarse un tiro en el pie. Que se joda el capitán que no como rancho. Hay que ser tonto Torra. Hay que ser muy tonto, que diría José Mota.

¿De verdad están tan mal? ¿Han encendido durante algún minuto de su vida un telediario que no sea un telediario de la TV3? ¿No se dan cuenta de la paletada que están cometiendo? De verdad, ¿tan mal están?

Mi amigo Santi me reenviaba hoy un artículo de Josep María Soler en el Diari de Girona (31 de mayo de 2019) en el que habla de los ricos, los chaletazos y la alta burguesía repleta de lazos, esteladas y opresión. ¿En serio se sienten tan oprimidos esta panda de pijos?

Los sindicatos también están jugando un papelón memorable. Y los empresarios… Porque ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero yo recuerdo hace ya 10 o 12 años, a un número uno de una multinacional española, catalán como él solo, defendiendo el inicio de los albores del procés. ¿Y ahora qué? Porque esas enormes empresas catalanas son las que han pagado esta fiesta. No lo olvidemos.

Y luego los sindicatos, ¿sabes por qué los sindicatos se suman a esta vergüenza? Claramente o de tapadillo, empezando por el secretario general de la UGT. Muy sencillo: por cobardes.

¿Tú invertirías un euro en esta Cataluña? Si tu tuvieras dinero ahorrado, si pensaras abrir un hotel, un taller o un bar, invertirías tus ahorros en un local en el centro de Barcelona o en la Costa Brava? Si Torra o los padres de Rufián tuvieran dinero serían capaces de arriesgarlo en Vic o en Olot?

¿A que no hay? ¿Y de lo robado qué? Porque esa es otra. Aquí todos per la republica, per el procés, per la autodeterminació… ¿Y de la pasta que se fumaron los Pujolones en los paraísos fiscales más alucinantes del mundo? ¿De esa pasta qué? Y del Palau y de Alavedrá y del 3 ó el 5 per cent? ¿Eso no le importa a nadie? Hay que ser tonto.

Mañana huelga de país, que es un eufemismo como otro cualquiera para decir que desde el gobierno catalán se cierra Cataluña, a pesar de los avisos del Tribunal Constitucional, entre medias tintas del ministro del Interior y con don tancredo como presidente del gobierno de España.

A ver quien es el guapo que mañana manda a los niños al colegio. A ver quién sale con la furgoneta a repartir periódicos o cervezas. A ver quién levanta el cierre de su comercio bajo el escrache de un régimen nazi.

Qué fácil es convocar una huelga desde tu despacho de la plaza de Sant Jaume, con 140.000 euros de sueldo por tocarte los…

¡Qué fácil es convocar una huelga y que te sigan cientos de miles de borregos a sabiendas de que yo te pago el sueldo! Qué sin vergüenza cuando sabes que cortando cuatro carreteras paralizas todo. Qué fácil, qué barato, cuánto idiota y qué listo.

Y la guinda: la tv3. Lo que empezó siendo un ejemplo de periodismo, de una televisión moderna, de los equipos eng formados por dos únicas personas. Cómo ha terminado siendo un instrumento más de esta panda de supremacistas, un instrumento más que pagamos tu y yo.

No sé, ponte en el lugar de un mosso, de un policía y no te digo en el lugar de un guardia civil que vive en Cataluña. Con hijos. Que no puede salir a la calle.

Ponte en el lugar de un mosso d'esquadra con el casco puesto, con las botas mojadas del meao de uno de estos perroflatutas, con la visera llena de escupitajos. Ese mosso o ese policía a sabiendas de que quien comanda a esa panda de vagos es el mismo que les manda a ellos.

Porque el jefe de toda esta basura es el tal Torra. y antes Puigdemont el valiente y antes aún Artur Mas el engreído y, sobre todos ellos, el padre del clan: el pujolone, bañándose en los billetes de 500 euros que nos ha robado a ti y a mí. Y a los padres de toda esta panda que queman Barcelona y que mañana obligarán a toda Cataluña a ir a la huelga.

¿Huelga de país? Qué va, “huelga de paletos”.