Expósito: "La UE es la mejor región del mundo para casi todo y también para ser independentista"

Yo no sé si tú entiendes algo… Pero las noticias son las que son.

Primera. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña electoral de las elecciones generales de abril.

Enseguida amplío lo de Torra. Pero como él piensa que somos unas bestias hediondas… Y como no hay mayor desprecio que no hacer aprecio… Paso de Torra los próximos cuatro minutos.

Me detengo en la otra noticia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que Oriol Junqueras debería haber sido reconocido como eurodiputado desde la proclamación de los resultados de las elecciones europeas y gozado desde ese momento de inmunidad parlamentaria.

En consecuencia, afirma, si el Tribunal Supremo español considera necesario mantener la medida de prisión provisional, tiene que solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad.

No obstante, señala que corresponde al Supremo apreciar los efectos aparejados a la inmunidad en otros procedimientos, en referencia a la causa principal contra Junqueras por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, por la que el líder independentista fue condenado en firme a 13 años de prisión e inhabilitación.

Traducción aproximada:

1.- Una victoria momentánea para Junqueras. ¿Y?

2.- Cuando Puigdemont y sus mariachis se escaparon a Bruselas, sabían muy bien dónde se iban. Están como cabras… pero a la vez son muy listos. Y no te pierdas a las otras, todo comunistas y progresistas… en Suiza.

Y 3.- Este galimatías hay que enmarcarlo en la actualidad política española. Digamos que esto favorece la negociación entre Sánchez y el propio Junqueras.

Sentadas las premisas… En efecto, Junqueras ve reconocida su inmunidad parlamentaria, pero el propio Tribunal Europeo dice que los límites los ha de marcar el Tribunal Supremo.

La gran duda: ¿Cuánto influirá este Gobierno nuestro en esos límites?

Se confirma que Europa tiene un problema. Y, por supuesto, nosotros también. El primero es que esto no hay quien lo entienda.

Si Europa quiere suicidarse, si las instituciones europeas quieren que nos suicidemos nosotros solitos, lo estamos haciendo genial. Entre populismos, nacionalismos, ultras varios, supremacistas, neonazis e independentismos… No hacemos más que mejorar.

Y todos estos lo saben. Europa nació como un club de Estados. Se ha ampliado hasta el absurdo con Estados de más que dudosa pertenencia y cumplimiento. Lo que nos faltaba es que fuéramos cediendo pasito a pasito en la autodestrucción.

Y ellos lo saben. Es algo así como cargarnos Europa desde dentro. Y se les deja. Se les permite.

¿Alguien se imagina a un delincuente condenado y confeso… miembro del Poder Judicial? ¿Es imaginable un ladrón condenado por robar en un Consejo de Administración de un banco? ¿Te imaginas a un político condenado por malversación y sedición… sentado en un Parlamento? Pues sí. Dice Europa que sí.

Otra variable es: ¿cómo queda la Justicia española en todo este proceso? Yo tengo la sensación de que en Bruselas, no sé quién, piensa que Marchena y el resto de magistrados del Tribunal Supremo son unos tuercebotas.

Desde esas altas instituciones comunitarias, deben pensar que nuestro Poder Judicial es bananero y que nuestro Tribunal Supremo es una antigualla postfranquista. Y lo peor… Tengo la impresión de que España no responde.

En fin… Yo, como la inmensa mayoría, me siento europeísta a tope. Esta es la mejor región del mundo, de lejos, para vivir, para ser solidario, para nacer o para ser mujer y para ser pensionista o inmigrante. Pero no nos damos cuenta de que los enemigos de Europa están dentro.

No queremos ver que el amigo de Puigdemont en Bruselas son los neonazis. No queremos ver que el Brexit, Salvini, Marine Le Pen o la ultraizquierda van de la mano en todo esto. Los extremos se tocan e, insisto, como que no nos importa.

Hoy, Junqueras está más contento, Puigdemont ni te cuento… Pero también los independentistas de Córcega, los cuatro ‘colgaos’ catalanistas del Rousillon francés, los súper millonarios del Véneto y la Lombardía… Como los neonazis de Baviera o los flamencos belgas.

Y a todo esto, el Gobierno de Pedro Sánchez encantado.

Recuerda. Sesión en el Congreso de los Diputados. Cuando Oriol Junqueras pasa junto al escaño de Pedro Sánchez, le dijo: “Tenemos que hablar”. Y cuando el presidente le respondió: “Tú tranquilo”.

Pues eso. “Tranquil, Oriol, tranquil”. La Unión Europea es la mejor región del mundo para casi todo y también para ser independentista, antieuropeísta y ultra.

Y el otro, inhabilitado por los lacitos amarillos. No te pierdas el nivelón.