Expósito: "Es imposible copiar involuntariamente"

A mí… qué quieres que te diga… lo del libro de Pedro Sánchez y su colegui… Carlos Ocaña… me parece un escandalazo de primera magnitud. Similar al de la tesis… o más.



Un punto y seguido… un segundo acto… un desastre absoluto para la imagen, la dignidad y el prestigio de los protagonistas de la historia. Sin paliativos. Ya lo pueden esconder; se pueden excusar, ya pueden sacar a Adriana Lastra con excusas absurdas… que este disparate no hay quien lo justifique.



A saber… el libro-tesis de Pedro Sánchez, nada más y nada menos que el presidente de gobierno—recoge unas 500 palabras calcadas, hasta con erratas, de una conferencia el embajador de España en Australia, Manuel Cacho. Veterano diplomático al que yo traté mucho cuando ejerció como director de la oficina de información diplomática. Manuel Cacho.. Un diplomático de esos, como tantos que hay.. A los que me gustaría parecerme.



Bien… el propio Sánchez, coautor del libro, ha respondido hoy desde Salzburgo. Por favor aguanta un minuto porque la respuesta es espectacular…

¿Una reseña? ¿una reedición?... ¿qué tiene que ver esto con la luz o con el plan de empleo y los reales decretos?



El caso es que alguien detecta el copieteo firmado por Sánchez y Ocaña… se lo pasa al el país… y lo publica, lógicamente… eso sí… en pequeñito. Reacción de Moncloa… ha sido un error involuntario y se subsanará en siguientes ediciones de dicho trabajo.



Al respecto un par de dudas…



1.-¿Involuntario?... ¿perdona?... ¿se puede copiar una conferencia involuntariamente?... ¿cómo co…jines se hace eso?



2.- Se subsanará en próximas ediciones. ¿pero qué me estás contando?... ¿alguien se va a atrever a editar ese bodrio, esa chapuza, ese corta y pega?



Luego ya… si te metes a las reacciones… ya lo flipas… por orden de aparición... Pablo iglesias que ayer daba lecciones de ética y prestigio periodístico.. Hoy dice que eso de copiar es muy cutre…



Te lo juro… no solo da clases de ética periodística, sino que además se erige como catedrático de calidad académica. Baja modesto que sube el del casoplón.



También ha reaccionado la oposición. Albert Rivera ha estado esta mañana aquí con Herrera.



La verdad es que así se lo ponían a Fernando VII… a Felipe II a Rivera o al PP. Teodoro García Egea es secretario general del PP.



Pero la mejor… inconmensurable… Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE. Su defensa del jefe es increíble.



De verdad… desde el respeto personal… con toda la educación que puedo, (que si no luego me regañan)… ¿sabe esta señora lo que ha dicho? ¿sabe la portavoz socialista lo que significa firmar un libro… supuestamente… desde, por o para una universidad?



No sé… ¿te imaginas que esta movida le hubiera estallado a Rajoy siendo presidente del gobierno?...



La capacidad de aguante del ser humano es infinita. Y de los políticos, o al menos la de alguno en concreto, al aparecer, más aún.