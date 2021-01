Expósito: "Hace un año supimos del pacto entre Pedro y Pablo. El abrazo más falso que veremos en nuestra vida"

Audio

Se ha cumplido un año de la declaración de pandemia por covid 19 desde Wuhan (China). En un año, es verdad que nos ha cambiado la vida (y la muerte); en este año se nos ha ido la economía, literalmente, al garete. En solo un año hemos dejado al descubierto todas nuestras vergüenzas políticas, sociales y económicas.

Si echamos la vista atrás coincidiremos todos en que China no dijo la verdad sobre el coronavirus por aquel entonces, como tampoco la está diciendo ahora. Pero si me apuras esto y aquello no es tan importante porque, visto lo visto, aquí nos siguen mintiendo con los muertos y no pasa nada.

Hace un año, recuerdo que yo estaba en Londres y me llamaba la atención cómo en el aeropuerto de Heathrow, todos los asiáticos llevaban mascarilla. ¡Qué exagerados! Pensé y resulta que el virus ya campaba a sus anchas entre nosotros. Hace un año mirábamos a los chinos como el tercer mundo y a nuestra Sanidad como la élite y resulta que el tercer mundo éramos el planeta entero y que nuestros sanitarios no tenían ni guantes, ni batas ni trajes de protección.

Hace un año andábamos por estas fechas reservando las vacaciones de Semana Santa y hoy seguimos con las Fallas o la Feria suspendidas. Y esto no es solo fiesta y cachondeo, que también, es supervivencia económica.

Hace un año supimos la gran engañifa del pacto entre Pedro y Pablo. De no poder dormir, al abrazo más falso que veremos en nuestra vida. Bueno pues un año después se ha confirmado todo lo peor: un gobierno obsesionado por el marketing de 'Su Persona', una coalición imposible porque no se aguantan y unos socios... ¡Ay! Los socios, para la vergüenza.

Y quedan los indultos y el futuro Gobierno en Cataluña y los etarras en su casita tranquilitos.

En este año hemos hablado mucho de ciencia. Y de científicos. Y puede que esto sea lo único bueno aunque haya sido a costa de una hecatombe como la pandemia. Al menos durante estos meses y algunos del futuro inmediato hemos llevado a las portadas o hemos traído a 'La Linterna' a científicos del mundo entero.

Les hemos aplaudido y les estamos considerando. ¡Ojalá sea de verdad y dure! En este sentido también hemos puesto sobre el tapete el medio ambiente y el cuidado por la Naturaleza. Porque cada vez son más los que saben y alertan del efecto de la mano del hombre en tantos excesos sobre El planeta Tierra. Y de ahí... Al bicho.

En fin, se ha confirmado un año después que somos increíblemente débiles. En lo económico, en lo sanitario en lo político y en lo social ¿Cuánto hace que no das un beso de verdad a tu abuela, si tienes la suerte de tener abuela todavía? ¿No echas de menos coger la mano de tu padre en la residencia? Algo tan aparentemente nimio y sencillo como tocar la cara o un pellizco se ha convertido en un imposible.

Llamas a casa de tu vecino y te alejas de la puerta o nos hablamos desde la ventana ni siquiera puedes ir a un tanatorio con cierta normalidad. O los dos besos. Ya no es que no puedas besar a tu compañera de mesa tras semanas de teletrabajo es que no puedes besar a tu hermana o a tu colega de hace años si es que puedes y te atreves a quedar para comer...

¿Y el abrazo? Yo soy muy del abrazo ese típico "¡¿Qué pasa, tío?!" Y los dos palmetazos en la espalda como los toreros. No sé, si me cruzo con 'el Mata' le daría un abrazo y no puedo o a mi hermano o a mi cuñado.

Y en este sentido... Mi Posdata: ¿Cuánto tiempo hace que no das un apretón de manos? Yo recuerdo que para mi padre, y para aquella generación, un apretón de manos era más importante que firmar ante el notario. Un apretón de manos era la palabra de honor. Así, apretando fuerte y mirando a los ojos. Y ahora nos tocamos así el pechito, o nos tocamos con los codos --cómo odio lo del codito-- o haces así como que te tiras un beso.

Piénsalo, un año después de la pandemia de Covid desde Wuhan, ¿cuánto tiempo hace que no das un buen apretón de manos?