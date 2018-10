Expósito: “El Gobierno pacta con Rufián y Otegi y pide patriotismo”

Quien con niños se acuesta... Meao se levanta. Dime con quién andas y te diré cómo eres. Con amigos así... ¿para qué quiere uno enemigos?

No voy a entrar en la interpretación de los presupuestos generales del Estado. Doctores tiene la Iglesia. Los programas de radio tenemos expertos y políticos tiene el sistema para vender lo invendible. Me quiero detener en los amigos.

A saber... El Gobierno de España, nada más y nada menos que desde el palacio de la Moncloa, llega a un acuerdo de presupuesto del estado... Nada más y nada menos que los presupuestos del Estado... Con el partido de Pablo Iglesias. Qué es, además, el partido de Monedero y de Echenique. Te lo juro. Con membretes y todo.

A partir de aquí.. Pablo Casado le va a decir a Angela Merkel y a los colegas del Partido Popular Europeo… algo así como quien en quien en esta nueva etapa del Gobierno de España. Y pedro Sánchez se ha enfadado. Y acusa a Pablo Casado de falta de patriotismo.

O sea.. Que tu estás ahí gracias a Batasuna… vas a pactar con Rufián y con Puigdemont y con Otegi… y te enfadas porque el antipatriota es el del PP o el de Ciudadanos.

El tema es que quien defiende las cuentas del Estado es el mismo que asesoró personalmente a Hugo Chávez, que aplaude el aplastamiento de Maduro y Diosdado Cabello hacia su pueblo y que, de paso, se lo lleva crudo del régimen de Irán a través de una tele en su antiguo barrio. Sin olvidar que uno de ellos... El ideólogo Monedero, redactó, supuestamente porque nadie lo ha visto, un estudio sobre una moneda común para los regímenes bolivarianos en América Latina.

¿Tú te fiarías? Pero es que hay más... Porque ese socio principal... Podemos... Quiere poner en marcha una encuesta del CIS sobre la monarquía. Todo por la estabilidad y la constitución.

¿De verdad la ministra Calviño... Decían que toda ortodoxia... No tiene dudas?

Pero sigamos con el resto de socios. Dice Echenique que está seguro de que los partidos vascos y catalanes... Mejor... Escúchale...

Cuando aquí el portavoz del Ministerio de Hacienda habla de partidos vascos y catalanes... Así con plurales... Se refiere al PNV, Bildu, Convergencia o como se llame y al partido de Rufián.

Yo tenía un jefe que me decía aquello de... "amigos hasta en el infierno"... ¿pero tanto?... ¿hasta pactar los de Batasuna?... ¿por los presupuestos?... ¿y la dignidad cuánto cuesta?

Luego está lo del PNV. Andoni Ortuzar, el presidente, dijo ayer que son tiempos para arrimar el hombro... O sea... Para apoyar a Sánchez... En el bien sabido de que a las primeras de cambio, en cuanto convenga, si te he visto no me acuerdo. Que se lo digan a Rajoy.

Y quedan los socios catalanes; los herederos de los Pujolone. Los que apoyaron una moción de censura por la corrupción del PP y que, sin embargo, están de basura hasta la barretina. Se busca el apoyo de los que dicen que llegarán hasta las últimas consecuencias por la independencia. El apoyo de los que aplauden, babosean y se derriten con Puigdemont en Waterloo.

Y estos... Junto a los Rufián... Esquerra republicana, que igual te guiña un ojo a una diputada... Qué progresista y feminista es el chulo este... Que te arenga a las masas contra la Guardia Civil o contra los Mossos de esquadra.

En fin... De Sánchez, lo siento, no me cabe ninguna duda... Pero me pregunto si la ministra Calviño está a gusto con Otegi, Torra y Rufián como socios.

Y es que ya se sabe... Quien con ultras se acuesta... Ya se sabe… aunque te enfades, cuando te dicen la verdad.