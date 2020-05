Expósito, sobre el Gobierno: “Este ejercicio de oscurantismo, a mí me suena mucho al chavismo"

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, quiere saber quiénes son los expertos que forman el comité de la desescalada y analiza algunas de las razones de por qué el gobierno oculta sus nombres.

Hoy tengo otras mil y una preguntas. Entre la perplejidad y el cabreo. Yo, como tú, que pago/pagamos un ‘güevo’ de impuestos quiero saber quiénes son los miembros de esa supuesta comisión de expertos. Porque lo contrario, no saberlo, es una vergüenza. Es oscurantismo. Es manipularnos y tratarnos como idiotas.

Expósito, sobre los miembros del comité de expertos

SPANISH PM PRESS OFFICE / HANDOU

Yo quiero saber quiénes son para estar más tranquilo o no. Porque si no me lo dicen, sospecho. Y piensa mal y acertarás, vistos los antecedentes.

¿Por qué no nos lo dicen? ¿Qué esconden? ¿A quién ocultan en ese inmenso gasto millonario en que se ha convertido el gabinete de SU PERSONA el presidente del Gobierno?

El Gobierno no nos dice quiénes son porque no quiere que lo sepamos. Porque nos íbamos a llevar, otra vez, las manos a la cabeza.

Desde el pasado fin de semana, rulan por los grupos de WhatsApp listas de 12, 15 miembros con nombres y apellidos donde se aseguran que son ellos. Hay médicos, algún microbiólogo, profesores de muchas cosas y, por supuesto, varios altos cargos del Gabinete de SU PERSONA, Pedro Sánchez.

Problema, que buscas la confirmación oficial en los departamentos de comunicación de Sanidad o Moncloa y la respuesta es: "No te lo puedo confirmar porque es secreto".

¿Qué hacemos entonces? ¿Desvelamos la lista sin confirmar? Eso no es periodismo. Pero… ¿qué pasa? pues que entonces me están controlando con el sencillo procedimiento de cerrar el grifo de la información desde la fuente oficial. Desde la Moncloa.

¿Era esto a lo que se refería el CIS cuando preguntaba por las fuentes oficiales? ¿Era esto aquello que preguntó Tezanos sobre la libertad de información y dar noticias? ¿Esto es la transparencia?

Yo no sé cómo se llama técnicamente este ejercicio de oscurantismo, pero a mí me suena mucho al CHA VIS MO. Eso sí... en vez del chándal bolivariano con un traje azul marino de pata estrecha, impoluto, perfectamente planchado para que SU PERSONA aguante como un pincel hora y media de mitin.

Quien sabe…puede que además de los fontaneros de Iván Redondo, eso de los expertos sea la cosa esa inventada en el Congreso con Patxi López como presidente y con Enrique Santiago como vicepresidente.

Concluyo con un mensaje, muy enfadada de mi amiga Carmen, empresaria y oyente: “¿Por qué no hace el gobierno campañas informativas y formativas de cómo hay que comportarse y de la importancia de prevenir contagios y sobre las consecuencias de no observar ese comportamiento responsable?"

"Campañas tipo Dirección General de Tráfico que nos metían imágenes durísimas a la hora de comer o cenar. ¡¡¡Ah...no!!! Sacar morgues llenas, sacar agonizantes en las UCIS… No. Solo pueden salir aplausos, canciones y buen rollo, mentiras sobre los test y, por supuesto, somos los campeones de lo que sea".

"¿Por qué no hacen campañas para jóvenes o para mayores para saber qué y cómo hacer las salidas? Hay que insistir sin meter miedo, pero enseñando a ser responsables".

"Recuerdo el "pónselo póntelo", ¡coño! pues haz lo mismo ahora con las mascarillas y haciendo ver las consecuencias sociales y económicas de no cumplir. Hay creativos de publicidad que harían campañas geniales, pero no quieren. Solo buscan excusas para seguir como la yenka un pasito adelante y otro atrás... y mientras el estado de alarma para... YO PAPÁ ESTADO... cuido de todos".

Esto lo firma Carmen. A lo que yo añado... "Ni una mala palabra --salvo Adriana Lastra que para eso está-- ni una mala palabra, ni una buena acción".