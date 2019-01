Expósito: “El Gobierno no se moja ni con los taxis ni con Venezuela”

Todo lo que está ocurriendo en Venezuela ha acabado por estallarle en la cara al gobierno de Pedro Sánchez.. Y es que en política internacional no se puede ser tibio, no se puede contentar a todo el mundo...



Esta tarde han comparecido a la vez Juan Guaidó y Nicolás Maduro… mejor dicho maduro ha contraprogramado a Guaidó.. Y en ambas ruedas de prensa ha salido el papel de España... Verás...



Han pasado 48 horas desde que Juan Guaidó juró como presidente "encargado" de Venezuela.. En ese tiempo el gobierno de Sánchez ha animado pero no ha reconocido a Guaidó... Esta misma mañana Borrell decía que si maduro no convocaba elecciones, el gobierno español reconocería a Guaidó como presidente... Borrell intentaba ganar tiempo...



Bueno, pues hace un rato Maduro ha sido muy claro.. Primero ha dicho que si alguien debe convocar elecciones ese es Sánchez, al que no han votado los ciudadanos.. Y luego le comparaba con Aznar.



Además decía que si el gobierno español quería irse y retirar a su personal que lo hiciera que hay muchos vuelos entre Caracas y Madrid.

Sánchez ha ido a por lana y ha salido trasquilado... Ha querido dárselas de estadista internacional y maduro ha acabado dándole un guantazo.. Ha dejado al descubierto sus vergüenzas...



Mientras maduro se cebaba con Sánchez, Guaidó, rodeado de miles de ciudadanos, decía que sabe que en los próximos días la unión europea se moverá.



La verdad es que sigue sorprendiendo la inacción de la Unión Europea y el cinismo o la cobardía de España.



Ni el gobierno de España ni de Europa... Ni Sánchez se moja con los taxis --que me lo arregle otro-- ni con Venezuela. Sólo falta que Sánchez diga que allí comen tres veces al día.



Y me viene que ni pa' el pelo este sonido de archivo. Es Pedro Sánchez en la puerta del Congreso de los Diputados. Hace tres años, junto a Lilian Lintori, esposa de Leopoldo López.



¿Te lo puedes creer? Hace tres años diciendo esto y ahora ¿mira hacia otro lado?



¿Qué pasa?... Que según la teoría Carmen Calvo... Aquel era la persona Pedro Sánchez y este es la misma persona... Pero presidente del gobierno.



En fin... Hay que entender que el futuro de Venezuela es clave para el futuro de América, del mundo hispano y hasta para los equilibrios del mundo entero. Aquello no puede ser una nueva Libia o una Siria en Sudamérica.

Por ello hay que entender que no caben disimulos ni mentiras. Ante el riesgo de una hecatombe humana, mayor aún que la actual catástrofe social y humanitaria que sufren los venezolanos, conviene plantear la salida inexorable con inteligencia. Con inteligencia con mayúsculas...Y no cogido por salva sea la parte... Por la pandilla de Podemos.