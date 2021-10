Expósito: "¿Tu te fiarías del único Gobierno de la UE con chavistas sentados en su Consejo de Ministros?"

Audio

Nosotros aquí mirándonos el ombligo, y resulta que el mundo vive un periodo impresionante de reequilibrios, influencias, real politik y real económic que no se había visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Nosotros aquí. Con Puigdemont, con Rufián, con Ione Belarra y con Yolanda Díaz y Pedro Sánchez mirándose al espejo. "Espejito, espejito... ¿Quién es el más guapo y la más guapa de este mundo? Y resulta que el planeta gira y gira y no nos enteramos hacia dónde.

Nosotros aquí, con Otegi negociando los Presupuestos, con Errejón dando lecciones de absolutamente nada y el planeta buscando un nuevo planeamiento energético y demográfico.



Así que me detengo unos minutos en esos equilibrios imposibles ante la que está cayendo en el planeta Tierra. Y nosotros con Monedero como estratega, con Pablo Iglesias dando lecciones desde las tertulias y haciendo el paleto con nacionalismos estúpidos y miopes.

1.- Nuestro peso en el Magreb. Hoy la vicepresidenta Teresa Ribera está en Argelia para rogar que nos sigan enviando gas. Problema: Que ese gas llega en gran medida a través de Marruecos. Y problemón: Que para Marruecos el Sáhara Occidental es clave y nosotros, con este Gobierno, vamos con el Polisario.

Conclusión: las vamos a pasar canutas con el gas. Y con la inmigración y déjate recemos, para que Argelia y Marruecos no se líen a bombazos.

Los equilibrios en el Magreb son casi imposibles, pero es lo que nos toca. Digamos que uno puede elegir a sus amigos pero no puede elegir a sus vecinos.

2.- Nuestra influencia en la UE. Recuerdo hace tantos años cuando Carlos Westendorp (por entonces embajador ante Bruselas) y años más tarde ministro de Exteriores, me dijo que en aquella Comunidad Económica Europea nos conocían como los alemanes del Sur.

Han pasado 30 años y en Europa pesamos menos que nunca. Ya no están Marín, Solana, Almunia, Loyola de Palacio, Felipe o Aznar.

Y ante esa escasa influencia, luego queremos que suelten la pasta gratis y que nos hagan caso ante los precios de la energía.

¿Tu te fiarías del único Gobierno de la Unión Europea con chavistas sentados en su Consejo de Ministros? Vistos desde Bruselas se preguntarán: ¿En España quién manda?

3.- Nuestra posición en Oriente Medio. ¿Con quién vamos? ¿Con Irán? Ya me lo dijo aquella noche en Beirut Tomás Alciverro, histórico corresponsal de la Vanguardia en Oriente Medio: "Si alguien te dice que entiende lo que pasa en Oriente Medio es que se lo han explicado mal".

Bueno pues solo hay una cosa peor en ese tablero de ajedrez imposible: Equivocarse de amigos. Y es que resulta que la mitad del Gobierno y la mayoría de los socios van con Irán.

De nuevo, pues, la pregunta recurrente. Si tu fueras un Servicio de Inteligencia occidental, ¿Tú te fiarías de España?

4.- América se divide en dos: Norte, Estados Unidos (y Canadá) y del Río Bravo hasta el Cabo de Hornos. Nuestra Iberoamericana. Y vueeeelvo con la confianza: Si tú fueras Joe Biden o su antecesor o quien venga después, me da igual. ¿Tú te fiarías para invertir, para cuestiones de seguridad o para tomar unas cañas, tú te fiarías de un Gobierno con los alumnos de Chavez y de Diosdado Cabello? ¿Tú les contarías un secreto o un detalle de Inteligencia?

Si en el capítulo de Oriente Medio no se fían porque vamos con Irán. En América vamos con los bolivarianos.



Y ¡Ojo! a lo que está pasando en América. Con una expansión de los populismos tan radical como descontrolada. Desde Maduro a Bolsonaro. Con una emigración venezolana desesperada y peligrosa, con Ecuador en estado de alarma por la delincuencia, con Argentina en mano del kichnerismo y con Chile y Colombia sufriendo la presión del chavismo. Por no hablar de México.



5.- Como denominador común de todo lo anterior: La Defensa occidental. La información internacional y la información de Defensa van más de la mano que nunca. Pero por nuestros complejos atávicos y post franquistas, no queremos verlo. Y de ahí penden nuestro papel en la OTAN, en la Defensa Europea y en la lucha contra el yihadismo.

¿Somos conscientes? Tajantemente NO.



¡AH Y MI POSDATA!.

En concluyendo y como denominador común: Nuestro escaso peso internacional bajo una pregunta fundamental:

Más allá del esfuerzo de nuestros militares y diplomáticos por el mundo:

¿Tú te fiarías de nosotros?