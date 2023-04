Expósito: "A este paso Sánchez se planta en medio millón de pisos de alquiler antes de las elecciones"

Audio

Enciendo esta Linterna desde Badajoz. En minutos participo en el Aula de Cultura del diario. Hoy me han invitado a presentar mi libro 'MI ABUELA SÍ QUE ERA FEMINISTA' en el salón de actos de CajaAlmendralejo. Y digo lo de siempre: con la que está cayendo y, sinceramente, qué bien sienta salir de Madrid aunque sea un ratito.



Luego te contamos.

Por cierto, ya bajando hacia este Sur de España y aunque el Guadiana baja con un caudal, digamos que decente, se nota ya mucho calor. Esta tarde, llegando, el coche marcaba 32 grados. Y ya verás mañana y pasado mañana.



El día pasa por la campaña electoral. Hoy el mitin de Sánchez tocaba en el Senado. Los aplausos de los figurantes (en vez de militantes y muy cafeteros) hoy eran los ministros con Marlaska al frente.



Solo así, en clave mitinera se puede entender el cara a cara de Sánchez y Feijóo esta tarde con el consiguiente rifi rafe made in Moncloa Productions.



1.- Sánchez ha anunciado la creación, la construcción o la adjudicación de 185.000 viviendas de alquiler en los próximos años. A este paso, a razón de 50.000 casas más a la semana, Sánchez se planta en medio millón de pisos de alquiler o más antes de las elecciones.



2.- Por si la ministra de Justicia no se ha enterado de caseta en caseta los funcionarios de Justicia harán huelga total 7 días.



3.- Feijóo enfocó su discurso en clave económica, donde más duele.



4.- Alguien acaba de descubrir que la vivienda es un problema. Lo próximo será prometer 800.000 puestos de trabajo (porque descubrirá que el paro es un problema).



Y 5.- Sinceramente y con la mano en el corazón (espero no pegarme un tiro en el pie), además de a los políticos y a los periodistas, ¿esto de los debates como el de hoy le interesa a la gente?



Noticia del día (por otra parte estaba cantada): Joe Biden se presenta a la reelección para continuar en la Casa Blanca. Biden casi con 81 años finalizaría un siguiente mandato con 86. Y Donald Trump tiene 76, terminaría con 81.



Pregunta: ¿No nos estaremos pasando limitando desde nuestra hipotética juventud a los mayores?



Porque hay que reconocer que con cuarenta y tantos o cincuenta y pocos yo sé de alguno que tampoco está para dar lecciones.



Aunque seamos sinceros. Si Biden fuera tu padre. con más de 80 años, por muy buen que estés, ¿puedes presidir una nación como Estados Unidos? ¿Tu qué le aconsejarías?



Sea como fuere, debate abierto más allá del cargo. El tema es mucho más profundo: los mayores y su papel.



¡Ah! Y mi posdata: Tal día como hoy, hace cuatro años exactamente, nos dejó nuestra compañera Paloma Tortajada.



Hace cuatro años se marchó alguien como Paloma que a mí (y seguro que a muchos más colegas) nos marcó personal y profesionalmente.



La voz, la personalidad, el criterio y las carcajadas de Paloma a alguno no se nos olvidarán nunca.