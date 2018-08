Expósito: “En España lo que nos hace falta es orgullo”

El director de 'La Linterna' analiza en su monólogo la situación que vive Europa con la llegada de inmigrantes y considera que “con tres frentes abiertos de par en par. Uno a corto, otro a medio y otro a más largo plazo. La posibilidad, o no, de una política europea exterior y de seguridad común”.

“El inenarrable espectáculo que Puigdemont protagoniza paseándose por Europa. En Bélgica, en Finlandia, en Alemania... Y otra vez en Bélgica. En el casoplón de Waterloo”. Expósito critica las mentiras del independentismo catalán, “las argucias de los abogados por ahí dispersos y las alianzas ultras que apoyan a los protagonistas del procés. Están dejando bien a las claras que esto no hay quien lo soporte. Que esta Unión Europea es una unión económica, comercial y monetaria, pero poco más”.

Ángel Expósito ha insistido en que “la Unión Europea y todos los estados miembros nos creemos, respetamos, admitimos y colaboramos con el resto de socios. O quienes se quieren cargar la propia UE. Se saldrán con la suya. ¿y estos quienes son? Pues muy fácil. Son los ultras. ¿y quiénes son los ultras? Pues más fácil todavía... Los neonazis, los ex soviéticos del este, los populistas bolivarianos y los ultranacionalista. Junta en un mismo saco a Puigdemont, Salvini, los del Brexit, a Monedero, la CUP, Batasuna, Le Pen... Agita bien la coctelera... Y ahí tienes el futuro de la Unión Europea”.



“La inmigración es la segunda pata del problema, es el botón de muestra de nuestras miserias y de nuestras vergüenzas. Es la prueba del 9 que constata que la región más avanzada, solidaria y democrática del mundo... La vieja Europa... No somos capaces de actuar como un estado”, asegura Expósito.

El director de 'La Linterna' destaca además que “los inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta hace una semana no se les devolvió en caliente a Marruecos, desde Ceuta, con ningún tipo de garantía. Ni bajo ningún derecho humanitario. No es verdad, sr. Ministro. No encaja el Aquarius con lo de Ceuta. La propaganda no encaja con los derechos humanos en los montes que rodean Ceuta y Melilla. La frontera sur de España y por lo tanto de Europa es, sobre el papel, el Mediterráneo, el Estrecho y en concreto Ceuta y Melilla. Pero en la práctica... La frontera sur de Europa es el inmenso Sahel. Desde el Índico al Atlántico. Desde Etiopía, Eritrea y Somalia. A Malí, Mauritania y Senegal”.

Este tema le da pie a Expósito a hablar de la “tercera pata. Al quid de la cuestión del futuro de la Unión Europea. La política exterior y de seguridad común. O todos, juntitos, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal y el resto... To dos... Y cada uno en su alicuota parte, somos conscientes del peligro, del nuevo modelo de guerra, del crimen organizado y de la trata y el tráfico de personas... O estaremos cavando, sin exagerar, nuestra tumba como esa región del mundo más desarrollada, democrática y solidaria en el mundo”.

“Nos fijemos en una frase de Grande Marlaska, en un asalto concreto a la valla de Ceuta o Melilla… no nos fijemos solo en una devolución en caliente. El problema es mucho más profundo. El problema es que para arreglar cada uno de esos dramas humanos… hay que actuar en origen. Las botas tienen que pisar esas tierras. Pero claro, el tema es… ¿estamos dispuestos, como sociedad, española y europea, a meternos en ese carajal? Piénsalo…”, ha concluido Expósito.