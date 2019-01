Expósito: “No entiendo las medias tintas de ZP, ni las mentiras de Podemos con Venezuela”

Puede que en estas fechas se esté fraguando un antes y un después en Venezuela... Y por lo tanto en América Latina. No exagero si digo que para el mundo... Es un antes y un después… y para todos los hispanohablantes.

De cómo termine este episodio protagonizado por Juan Gerardo Guaidó Márquez, de 35 años puede acabar, de facto, con el invento de la revolución bolivariana diseñado por cuba, representado por Chávez, imitado por Nicaragua y Bolivia... Y caricaturizado hasta la tragedia por Nicolás Maduro.

Lo que ocurre o vaya a ocurrir en Venezuela es importantísimo para España. Por tantas cosas...

Varias claves desde las que intentar entender esta situación tan reciente y compleja…

1.- Hace 48 horas se produjo una escena más que simbólica. ¿Te acuerdas del derribo de aquella estatua de Saddam Hussein en Bagdad?... Pues algo así pasó en San Felix, estado de Bolívar hace dos noches. En lo que fue un bastión chavista... Derribo de la estatua de Chávez.

2.- El ejército venezolano. Fundamental por lo evidente... Pero también fundamental por otra cosa. El ejército venezolano controla, al más puro estilo castrista, los centros económicos del país… mejor dicho... Lo que queda de la paupérrima economía venezolana.

3.- España es clave para la salida y el futuro de Venezuela. Por la Unión Europea y por historia. El problema es que el principal socio del gobierno de España es Podemos. Cliente y proveedor del régimen chavista.

Así de triste. La política en España se interrelaciona con el futuro de Venezuela por culpa del nivel de Errejón el de las tres comidas; Echenique y Pablo Iglesias o Monedero… el profesor conferenciante en el ceseden.

4.- Estados unidos saltó al segundo. Como Canadá y la organización de estados americanos. Pero la clave fue la comparecencia conjunta e inmediata de Colombia y brasil. Duque y Bolsonaro. Las dos enormes fronteras de Venezuela.

5.- En clave política, Juan Guaidó pertenece a la internacional socialista; él se define de centro y maduro le coloca en la extrema derecha.

6.- El terrorífico sebin... El servicio de inteligencia del régimen chavista detuvo a Guaidó el pasado 13 de febrero. Le liberaron 2 horas después. Se olían algo... Que, efectivamente, al final se ha producido.

7.- El pasado mes de octubre... Nuestras fuentes en caracas nos dijeron: en navidad van a cambiar muchas cosas en Venezuela. Se equivocaron... Pero sólo por 15 días.

8.- Felipe González ha aportado aquí, esta mañana con Herrera, una clave fundamental...

9.- Yo he visto la sarna, los hombros esqueléticos de las venezolanas, se me han ofrecido por 2 dólares... Para hacerme sexo oral, he visto cómo se arrastraban para comprar compresas, papel higiénico y así dejar de limpiarse el culo con trapos viejos... Y he visto terrenos enormes preparados para ser campos de refugiados... De refugiados venezolanos.

10.- Por todo lo anterior… no entiendo y me avergüenzo de las medias tintas de Zapatero o del cinismo y la mentira de las tres comidas diarias, según Errejón.

En concluyendo... ¡Ojalá!... Esta sea la definitiva. ¡Ojalá la desmembrada oposición venezolana pueda y sepa reunirse y trabajar.

Y ¡Ojalá!... La unión europea obligue a España a posicionarnos en favor de los derechos humanos de tantos venezolanos y a dejar el conchabeo cutre con maduro... Al que obligan unos socios de quinta.

¡Ojalá!... Dentro de unas horas… el problema sea… a donde puede escapar Maduro.