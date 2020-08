Expósito: "La educación, estúpido, es la educación"

Audio

Las ocho, las siete en Canarias.

La educación, estúpido, es la educación. La clave de cualquier sociedad moderna, de todo sistema político, la clave de toda organización social (democrática o no) que intente mirar a su propio futuro es la educación. La educación desde la más tierna infancia hasta el mejor master del universo... pasando por el cole, la concertada, el instituto, la formación profesional, la universidad, las prácticas, los erasmus, los intercambios. Dentro de una semana o poco más volvemos al cole, o a la ruta... y no sabemos ni cómo, ni hasta cuándo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué espectáculo! y ¡qué panorama! Varias claves:

1.- Pasado mañana, jueves... reunión en la cumbre. Isabel Celaa, la autora de la frase... "de ninguna manera podemos aceptar que los hijos son de los padres"... se reúne este jueves con los consejeros autonómicos de Educación. Este jueves. Seis meses después de la explosión de la pandemia y a sólo unos días de que empiecen las clases. ¡Menudo ejemplo! ¡Qué desidia! y ¡Qué desastre!

2.- ¿No hay nadie que reconozca que esto del traspaso de las competencias educativas fue y es un disparate? ¿No hay nadie que al menos verbalmente se baje de la burra y reconozca que esto no Funciona... que es un suicidio social, generacional y culturalmente hablando para pasado mañana?

3.- El tema no es solo Cataluña o las ikastolas, que también. No seamos miopes. El problema es el modelo y la deslealtad posterior de muchos de esos reinos de taifas. En un mundo cada vez más globalizado para lo bueno y para lo peor... como el coronavirus... mirarse el ombligo territorial es de paletos. Me da igual Madrid, que Andalucía, Galicia o Murcia.

4.- Pujol lo vio muy claro. Y ningún gobierno de España hizo nada... más buen sl contrario. La clave de todo proceso educativo es el largo plazo. Aula a aula, libro a libro, pupitre a pupitre... doctrina a doctrina... Es cuestión de tiempo y de cesiones. Y a ver quién es el guapo que da la vuelta a la tortilla.

5.- ¿,Te acuerdas de la violencia en las calles de Barcelona hace pocos meses?... aquellos jovenzuelos de Urkinaona... esos batasunos o revolucionarios del 15 M? Pues démosles tiempo. Quienes han montado este pollo territorial, independentista y lunático han sido los hijos (figuradamente hablando) de Pujol y del pujolismo. ¿Te imaginas dentro de unos años cuando lleguen a la universidad los hijos (figurados)... de la generación de Rufián, Torra, Otegui o Puigdemont?

6.- Quizás, no hay mal que por bien no venga... un capítulo del que apenas se habla podría ser hacer de la necesidad... virtud. Porque se podría aprovechar para educar en la salud, la alimentación, la higiene... en la Responsabilidad individual.

7- La brecha digital es un espejo perfecto de la brecha social. Lo vimos hace seis y cinco meses con las clases on line... hasta con guardias civiles repartiendo deberes puerta a puerta. Mucha verborrea proletaria y chavista... pero a la hora de la verdad... ¿el gobierno progresista y reformista ha hecho algo para evitar, con carácter de urgencia, esa brecha? Donde estaban el astronauta, ese señor ministro de universidades, la ministra de industria, la vicepresidenta...

8.- Tampoco se habla de las Guarderías como una etapa más que clave en todo el proceso. La Educación Infantil... muy infantil... desde los cuatro o cinco meses hasta los cuatro anitos. ¿Alguien ha reparado en las medidas sanitarias, el control, la calidad y el esfuerzo mal pagado casi siempre de esas educadoras?

9.- ¿Alguien ha pensado en los padres..? Ante la que se avecina... salvo que seas funcionario de manguito, mesa y oficina... ¿qué vamos a hacer si nos mandan a los niños a casa, con nosotros trabajando, sin confinamiento general...¿Nadie ha reparado en el mogollón personal que se nos viene encima?

10.- Esos otros sectores. Me refiero a los comedores, servicios de limpieza, autobuses escolares, auxiliares, caterings... y no te digo las academias o empresas de intercambios, excursiones o educación internacional. La educación no es solo el aula o el contenido del libro de Historia de segundo de la ESO.

Y mi PD: Pesimismo. Esto no se va a arreglar ni ahora, por supuesto, ni en el medio plazo. Porque nadie quiere arreglarlo y este Gobierno con estos socios... menos. Esto no se va a arreglar porque nadie piensa en el largo plazo.

Nadie quiere soltar el poder generacional de las competencias transferidas.

La educación, estúpido, es la educación.