Expósito: "Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el termómetro de las generales"

Llegados al ecuador de la campaña electoral. ¡Virgen Santa, aún nos queda una semana de este infierno! Podríamos hacer un repaso. Una especie de ronda informativa que diría García, un minuto y resultado.

Algo así, pero en vez gol en Las Gaunas, la calle Ferraz; en vez de penalty en la Sánchez Pizjuan, en la calle Génova. En lugar de tarjeta roja en La Romareda, expulsión en Galapagar.



1.- Primarias. Estas elecciones municipales y autonómicas (excepto Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla y León y Andalucía) son unas elecciones primarias. Todo se va a leer en clave nacional. La clave será si Sánchez pierde alguna comunidad autónoma gobernada por el PSOE y, en este caso, cuántas.



Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro de las elecciones generales.



2.- La marca PSOE. Ni un solo candidato socialista quiere ver a Pedro Sánchez cerca. Sánchez resta aunque a Su Hermosura le parezca increíble, inaudito e inasumible. El Falcon se ha convertido en un modo de vida. Algo así como el casoplón de los Iglesias-Montero pero volando. Y con un helicóptero.



El problema de Fernández Vara, García Page, Lambán y Ximo Puig se llama Sánchez.



3.- Partido Popular: A Núñez Feijóo le sigue bastando con no equivocarse. Y no es fácil. El PSOE y los socios están haciendo todo lo posible por perder. Cuando no es García Page con sus hijos son los propios candidatos socialistas a los que no conoce nadie.



4.- VOX: ¿No tienes la sensación de que están de perfil bajo? ¿Que tras el caos de Macarena Olona no ha vuelto a ser lo mismo? Dicho esto, todo pinta que serán clave en algunos sitios, siempre y cuando no mueran de éxito.



5.- PODEMOS. Fue mudarse al casoplón de Galapagar y ahí comenzó el declive. Luego vino el ridículo del ex macho alfa en Madrid y las tertulias en la SER, la chulería de Irene Montero, las chorradas de Ione Belarra y la ley del Solo Sí es Sí.



Ciento y pico violadores en la calle. Mil y pico agresores sexuales premiados por el Gobierno.



6.- YOLANDA DÍAZ (que no se presenta a las municipales y autonómicas) y el invento ese de Sumar con ella misma, con Iñigo Errejón, Ada Colau y Alberto Garzón. Seamos sinceros, con esa alineación, ¿qué puede salir mal?



Menudo chollo.



7.- Ciudadanos. Lo de Ciudadanos se estudiará en las facultades de Ciencias Políticas. Un suicidio colectivo digno de análisis.



8.- El independentismo catalán está hecho un desastre. Y no gracias a Pedro Sánchez precisamente, no. Junts, Esquerra, Puigdemont, las perraflautas y el resto están como están gracias al Estado de Derecho. No a los indultos.



Amenazan con que "O tornarem a fet". Ya. ¿A que no hay? A pesar de Sánchez.



9.- Los herederos de Arzallus que anden con el... Con la chapela colgando. De los autores de la traición a Rajoy tras aprobarle los Presupuestos a... Otegui lehendakari con el apoyo de Sánchez.



Como se descuiden, los muñegotes de Urkullu y Ortúzar acabarán colgados del árbol de Guernica. Con Pedro y Arnaldo bailando un aurresku debajo.