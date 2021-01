Ángel Expósito, sobre el Gobierno: "¿Quién manda? ¿Otegui, Junqueras y Rufián?"

Audio

Pero vamos a ver ¿aquí quien manda? El estado de alarma es un descontrol; con las vacunas cada uno hace lo que puede; Pablo no se fía de Pedro y, lógicamente, Pedro no se fía de Pablo.

Por favor ¿no hay nadie sensato en Moncloa, en el PSOE o en la factoría Iván Redondo Productions que ponga un poco de sentido común en todo este descontrol?

Varios ejemplos.

1.- ¿Quién manda en las restricciones? ¿Fernando Simón? no me jorobes. ¿Tu sabes qué puedes hacer y que no en tu comunidad, en tu ciudad o en tu barrio?

¿Manda Salvador Illa, Simón, el presidente autonómico de turno o el consejero? ¿Tan difícil es que mande alguien en concreto?

Si los juristas no se aclaran ¿Cómo nos vamos a aclarar nosotros?

2.- Menos mal que está Europa porque ¿Quién manda en la economía? ¿Nadia Calviño o Pablo Iglesias? ¿Yolanda Díaz o el ministro Escrivá?... por no hablar de las sandeces que dice el líder chavista contra los que él llama los ricos.

¡Qué facil es poner a parir el éxito cuando no has dado un palo al agua en tu vida fuera de la teta de papá estado!

3.- ¿Y en política exterior? ¿Qué papel jugamos en el mundo? En Hispanoamerica me temo lo peor pero ¿y en Europa? ¿y ante Marruecos Pablo con sus cosas del Sáhara o el equilibrio siempre difícil ante la monarquía alahuita?

¿De verdad pensamos que podemos pintar algo en el mundo con los chavistas en el Consejo de Ministros?

4.- ¿Quién manda en la Educación y no te digo en la inspección educativa? ¿Celáa? Lo dudo. ¿La consejería de turno? depende. Si es en Cataluña está claro.

¿Y en las Universidades? ¿Y en los libros de texto? Bueno ya en el idioma español ni te cuento.

5.- ¿Y en la vacunación? ¿De verdad en la vacunación contra la covid manda cada consejería? ¿según su criterio? ¿de verdad las siguientes vacunas se repartirán en función de lo rápido que hayas ido?

6.- Además de Abalos y de Iván Redondo ¿Quién manda en la Moncloa y el consejo de ministros? ¿Carmen o Pablo? ¿Iván o Pablo? ¿Ábalos o Pablo? Adriana Lastra o Echenique? ¿La portavoz María Jesús Montero o Pablo? ¿Pablo o Pedro?

7.- ¿Y en las pensiones, o en el mercado laboral o en el recibo de la luz o en las ayudas europeas, el salario mínimo...

8.- Por cierto ¿Qué es la agenda 2030? En serio. En esta cosa manda la tal Ione Belarra,la autora de la comparativa entre el precio de la electricidad y el precio de los aguacates

9.- ¿Y en Interior? ¿Con los presos etarras? Fernando Grande Marlaska --y lo siento en el alma-- quién te ha visto y quién te ve.

¿De verdad mandan los herederos de ETA cuando homenajean a sus líderes? ¿En serio influyen tanto? ¿No hay nadie en las altas instancias del Gobierno que piense en qué sienten las víctimas de esos asesinos repugnantes?

Y otra duda más ¿alguien se ha puesto en el lugar de un policía nacional o de un Policía Local y de un Guardia Civil que no sabe si puede multar o sancionar ¿nadie ha pensado en el ridículo u en la falta de autoridad de la autoridad?

y 10 A MODO DE MI POSDATA. En la relación con los socios. ¿Quién manda? ¿Otegui, Junqueras y Rufián?

Dicho de otro modo ¿Quien tiene cogido al otro por salva sea la parte?

Exacto. Otra vez me temo lo peor. Otegui, Junqueras y Pablo tienen cogido y bien cogido a Pedro. O sea. A todos nosotros. A toda España.