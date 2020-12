Expósito: "El 2021 va a ser malo. La vacuna no va a ser la panacea"

Audio

La vacunación contra la covid empezará en España los últimos días de este mes. De manera coordinada en la Unión Europea.

Esa es la noticia. El deseo y la previsión, pero NO es la panacea. Por favor... RES PON SA BI LI DAD.

A partir de aquí, hoy me ha llamado la atención una frase. Francisco Igea, de Ciudadanos, vicepresidente de Castilla y León, hizo esta mañana un llamamiento: "Por favor, sean más responsables que nosotros, sus gobernantes".

Tal cual.

En este sentido, sigo alucinando con que un día como hoy sigamos sin conocer a los expertos contra el covid, sobre la eutanasia o sobre lo que sea.

Es impresionante cómo gobierna este Gobierno. No pregunta a nadie. Todo es estrategia y marketing. Lo último... sonrisitas, la mano en el bolsillo y una presunta y falsa ironía.

En la batalla contra la COVID ni hubo ni hay expertos. Son funcionarios, sin nombres y sin actas.

Tampoco hay jueces expertos. El Gobierno se lanza a una reforma del Poder Judicial que tumban en Europa... y lo hace sin preguntar a las asociaciones judiciales, no vaya a ser que le chafen la revolusssion.

O los economistas. Y los empresarios. No sólo no hay economistas independientes para el estudio de los fondos europeos, sino que se acomete la subida del Salario Mínimo sin los empresarios o los autónomos que han de ser los paganinis.

Y qué decir de los maestros a los que no siquiera se consulta para elaborar una ley como la Ley Celaá.

Y finalmente... la ley de eutanasia. Hoy mismo. Ni siquiera sobre la eutanasia han preguntado a los médicos. Ni consideran sus conciencias. ¿Cómo es posible que ante una norma así no hayan oído a los Colegios de Médicos?

Este Gobierno gobierna como en esos países a los que no me gusta parecerme. No preguntan ni consultan, tan sólo se arrastran por el marketing, los socios y por la estrategia de SU persona y del líder chavista.

Pero mira, hay vida más allá del politiqueo.

Esta mañana he tenido ocasión de moderar una mesa redonda organizada por mis hermanos de ABC Sevilla. DIÁLOGOS CON PROTAGONISTAS DE ONGS. EN PRIMERA LÍNEA. Y hemos hablado, precisamente, de la gestión de esta pandemia y del futuro... desde las trincheras.

Con Eulalia Alemany, directora técnica de la FAD; Conrado Giménez-Agrela, presidente y fundador de la Fundación Madrina, y Blanca Parejo Zabala, directora general de la Fundación Alalá.

Y han destacado unas cuantas claves, más allá de la política, de la verborrea y las encuestas. Han hablado desde las primeras líneas de combate:

1. Las estrategias pasan por el apoyo, el desarrollo y el empuje de la mujer. Como madres, como principales víctimas, como las mejores luchadoras y como consejeras delegadas, las CEO de sus empresas que son sus familias.

2. Lo peor de las perspectivas es la incertidumbre. Las dudas sobre el futuro son tantas y tan profundas que se hacen muy difíciles de gestionar.

3. Los voluntarios y la sociedad civil. De esta saldremos (no se sabe cuándo) gracias a ti y a mí. No por la administración o los fondos europeos, que también. De esta nos sacan los autónomos, los empresarios, los voluntarios y los solidarios.

4. El año 2021 va a ser malo. La vacuna, bienvenida sea, no va a ser la panacea. Los efectos secundarios de este 2020 van a persistir.

5. Han dado de comer, han luchado contra las adicciones, han cuidado y limpiado a niñas... pero sobre todo han permitido que muchísima gente recupere la dignidad. El respeto y el amor de sentirse acompañados, queridas y respetadas.

Sinceramente, viendo el nivel... Con la ley de Eutanasia, la ley de Educación, nuestra España con 17 Navidades distintas y rodeados de mentiras y marketing...¡Cuánto se agradece escuchar, valientes, a los protagonistas de esa primera línea de trincheras para apoyo a la sociedad!

¡AH... Y MI POSDATA!... Desde anoche tengo el honor de ser Embajador de la marca Ejército. Embajador del Ejército de Tierra. Honor que me entregó el JEME, el general de Ejército Varela.

El lema que se nos encarga... "La fuerza de los valores".

Embajadores de verdad. Vicente Del Bosque, las ex ministras Fátima Báñez y Cristina Garmendia, Juan Fdez. Aceituno, Amalio Marichalar, el delegado del Gobierno en Madrid, Gabriel del Toro (presidente de Eurodefense), el pintor Ferrer Dalmau, Iñigo Susaeta, Paco Marhuenda, Antonio Garamendi, Carmen Thyssen, Alfonso Ussía, Carlos Sainz... y aquí, el menda.

Hasta ahora, era embajador de la Fundación Ramón Grosso, autoproclamado embajador de Cádiz gracias a la Voz de Cádiz y, desde ayer, Embajador de la Marca Ejército.

Tan sólo espero estar a la altura.