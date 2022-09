Ángel Expósito: "Ucrania prosigue su contraataque y el psicópata monta un reclutamiento de 300.000 hombres"

Audio

Terminamos, de vuelta de la Ría de Arousa, una semana que para nosotros empezó en Londres, pensábamos que el temazo (y por lo que fuimos para allá era el entierro de la Reina Isabel) con todo lo que ello implica de relevo para la Historia una nueva era incertidumbre y tal y tal. Y resultó que no.

Que el tema era una foto, ni más ni menos en la que se veía a los reyes Felipe y Leticia junto a los Reyes Juan Carlos y Sofía. Se confirma que nos va más un Sálvame y el cotilleo que un acontecimiento histórico. Volvimos de Londres a vueltas con el impuesto de Patrimonio y la decisión de suprimirlo por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Lo que empezó siendo un debate sobre un impuesto derivó en cero coma en un ejercicio de demagogia absolutamente absurdo, barato y mentiroso típicamente made in Moncloa factory productions. La guinda, cuando Pedro Sánchez soltó que ese tipo de rebaja fiscal solo beneficia a Madrid. Todo profundidad en el análisis y severidad en la teoría económica ni que hubiera sacado la idea de su propia tesis fake con la que obtuvo Cum laude. Porque, te lo juro recuerda, Pedro Sánchez es doctor cum laude en Economía.



El Reino Unidoante una nueva era, aquí con nuestras cositas y el mundo en guerra por las ínfulas estalinistas y zaristas de Putin. Ucrania prosigue su contraataque y el psicópata monta un reclutamiento de 300.000 hombres muchos de los cuales van, literalmente, al matadero. La guerra es decimnónica, el ejército ruso es de pena, y Putin es tan patético como peligroso.



A la vez que se desentierran las fosas comunes en esta parte del mundo tenemos a los pro Putin sentados, sentadas y sentedes en el Consejo de Ministros y a otros pro Putin (por el otro extremo) a punto de gobernar en Italia. ¿Qué pasa? pues que fieles a eso de que no hacemos más que mejorar estalla el sainete de Macarena Olona. Ya sabes batacazo sin paliativos en Andalucía, abandona el escaño por motivos de salud se cura se va al camino de Santiago y lo próximo es una conferencia con Mario Conde. Todo muy lógico y coherente.

Lo último, que Vox le ha dicho que adiós muy buenas en un espectáculo que a ella la destruye y a Vox le debilita inexorablemente. Y terminamos semana (a expensas de qué sandez surja este fin de semana) con Dolores Delgado. Otra que se ha curado milagrosamente tras dimitir como Fiscal General del Estado por motivos de salud. El nuevo, Alvaro García Ortiz, ha propuesto a su ex jefa "Lola" (que diría Villarejo) como máxima responsable de la Fiscalía de la Sala Militar del Supremo, lo que supone su ascenso a primera categoría.



La propuesta se produjo con seis vocales en contra y cuatro a favor. A la vez, el nuevo decide no renovar al teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y pone en su lugar a Marta Durántez, subordinada suya en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. Lo dicho aquí también todo muy coherente y por qué no decirlo todo muy apestoso.

Y casi termino con Pedro Sánchez en Nueva York con la excusa de la Asamblea de NacionesUnidas. Un Sánchez que va a presidir la Internacional Socialista (lo que no sirve para nada pero nos lo venderá como si fuera Olof Palme) que dona 130 millones de euros a la fundación de Bill Gates (toma ya impuesto a los ricos) y que sigue obsesionado con la Comunidad de Madrid en una patología casi ya de psiquiatra.



¡AH! y en el PSOE a puyas entre presidentes autonómicos que ven peligrar su puesto, Podemos roto en mil y un cachitos que ya no entienden ni ellos y el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que está recogiendo sus cajas del despacho. Y mi posdata. A modo lazo para terminar la semana. una frase que sirve para envolver estos siete días. Recuerda a María Jesús Montero, ministra de Hacienda.