Ángel Expósito, tras la tragedia de Seúl: “Halloween, otra moda que se nos está yendo de las manos”

Audio

El día (y como quien dice, el mes de noviembre) tiene tres o cuatro focos: La guerra en Ucrania, Brasil, donde Lula vuelve a ser presidente del país, la política española (mira la bolita, dónde está la bolita, toma la bolita...) y un aniversario: 10 años que se cumplen de la tragedia del Madrid Arena. Aquel 1 de noviembre que (como este) se festejaba la moda estúpida está de Halloween.



Por partes: La guerra en Ucrania. El resumen es que continúa la reconquista de Jerson en medio de un ridículo patético del Ejército ruso. No sólo sus soldados están mal dirigidos, sin medios y mal entrenados, además sus jefes están perdidos y el psicópata del líder supremo, Putin, está desesperado. Y esto es lo peor.



La última estrategia, en un alarde de cobardía y salvajada absoluta es atacar cualquier suministro o central de energía en Ucrania para que la gente se muera de frío ahora que llega el general invierno. Cobarde, salvaje, medieval... y aún con apoyos entre los ultras europeos y de nuestro Consejo de Ministros.



Brasil. Lula da Silva, 12 años después, vuelve a ser presidente de uno de los 5 países más grandes del mundo en extensión y población: 200 millones de brasileños. Queda por ver la reacción del perdedor Jair Bolsonaro (que, por cierto, no tiene mucha pinta de saber perder) con la esperanza de que Lula no es Maduro ni Cristina Fernández de Kichner.



No lo olvidemos. España es, tras EEUU, el segundo inversor del mundo en Brasil.



Y en clave política interna, a vueltas con el último pacto de Pedro Sánchez con sus socios golpistas catalanes o Batasunos (que lo mismo me da que me da lo mismo). Cuando no son los asesinos de ETA, son los líderes del procés o los transexuales. ¿Qué más le da, mientras tenga el Falcon aparcado en la Moncloa?



El último en aparecer en escena ha sido Puigdemont, quien dice que desde el PSOE se han dirigido a él para asegurarle que serán bondadosos, magnánimos y que en caso de necesidad, para eso están los indultos. Con un par.



Pregunta: ¿Te imaginas el papelón de Feijóo, si pacta el Poder Judicial, y al día siguiente aparece por aquí Puigdemont gracias a la rebaja del delito de sedición? Pues esa era la jugada. Ese era el timo en el que Feijóo no cayó por un pelo. Gracias a la locuacidad de Maria Jesús Montero en el debate de Presupuestos.



¿Te imaginas el ridículo?

Y un último tema. La tragedia del Madrid Arena cumple su décimo aniversario con su principal responsable libre y aún en la memoria el recuerdo de la muerte de cinco chicas como consecuencia de una avalancha en el interior del recinto propiedad del Ayuntamiento de Madrid durante la fiesta de Halloween.



Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban, todas de 18 años, fallecieron esa misma madrugada. Semanas más tarde murieron en el hospital Belén Langdon, de 17 años, y María Teresa Alonso, de 20.





Yo estuve allí. Recuerdo que de madrugada mi hijo y un amigo que habían ido a la fiesta me llamaron (serían alrededor de las 6 de la mañana). "Papá, no hay manera de llegar a Madrid. Ni metro, ni taxis. Solo hay policías y ambulancias". Y me fui a por ellos. Volvimos a casa, nos metimos en la cama otro rato y, al despertar, conocimos la tragedia.



La avalancha mortal se produjo sobre las 4.00 horas del jueves 1 de noviembre de 2012 durante la celebración del evento de música electrónica Thriller Music Park. La Justicia determinó que la muerte de las cinco jóvenes y las lesiones de otras 29 personas se produjeron como consecuencia del sobreaforo existente, al haber entrado al recinto alrededor de 16.600 personas.



La apertura de un portón de carga permitió el acceso a miles de jóvenes para ver la actuación del Dj Steve Aoki, lo que saturó la pista central y sus pasillos de evacuación, provocando en uno de ellos la avalancha mortal tras el estallido de unos petardos. Y fue, que Dios me perdone, un milagro.



En marzo de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la condena a cuatro años de prisión a Miguel Ángel Flores, quien se encuentra en libertad total desde octubre de 2020, como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave.



¡Ah! Y mi posdata: 10 años del Madrid Arena. Este finde más de 150 muertos en Seúl en otra celebración de Halloween. En Sevilla no ha pasado otra catástrofe por un pelo en una fiesta para menores también por Halloween, donde el organizador cortó el agua y el aire para que los asistentes (con sobre aforo) consumieran en el bar.



El puñetero Halloween. Otra moda estúpida que, me da a mí, se nos está yendo de las manos.



Deberíamos, en general, hacérnoslo mirar. ¿No te parece?