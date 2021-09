Ángel Expósito: "No soy capaz de ponerme mínimamente en el lugar de las víctimas del terrorismo"

Audio

Henry Parot tiene sobre sus espaldas de asesino repugnante 39 vidas y, por lo tanto, cientos y cientos de familiares y amigos de estas víctimas que no olvidan.

Mañana, en Mondragón (Guipúzcoa) le iban a rendir un homenaje. Y de hecho lo can a hacer, eso sí, disimulando. En vez de un fiestón, van a hacer chupi pandis en distintos pueblos del País Vasco.

Me imagino a Urkullu llamando a Otegi: Por favor, Arnaldo, calma a los chicos que esto se nos va de las manos". Y así han encontrado la nueva forma del homenaje.

Entre las hazañas de este animal se cuentan atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza de 1987: 11 muertos, entre éstos cinco niños. ¿Se puede generar más vómito?

Henry Parot tiene 63 años. Fue condenado a casi 4.800 años de prisión, de los que cumplirá 41 por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo.

Este monstruo fue detenido en 1990 por la Guardia Civil en Sevilla mientras transportaba 300 kilos de explosivos. Pasó gran parte de su condena en Cádiz y ahora, premiado por el Gobierno con una humillante política penitenciaria de acercamiento de etarras al País Vasco... fue trasladado a la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León.

La Audiencia Nacional descartó prohibir el homenaje. Recordó que es la Administración, o sea, el Gobierno Vasco, quien tiene potestad para velar por los requisitos constitucionales del derecho de reunión y que lo Penal sólo puede actuar a posteriori. La Fiscalía tampoco insta a la prohibición de la fiesta ni obviamente, de las nuevas fiestuquis de mañana.

¿Te imaginas dentro de unos años un homenaje en Washington a los terroristas de las Torres Gemelas? ¿Te imaginas un homenaje en París a los asesinos de Bataclán? Pues aquí, si. En España sí es posible.

En Mondragón un pueblo de Guipúzcoa, provincia del País Vasco comunidad autónoma de España. Homenajear, vitorear, aplaudir y honrar a un hijo de perra y a otros como él (con perdón para las perras). Ni siquiera la Fiscalía intenta frenar estas afrentas "¿De quién depende la Fiscalía? del Gobierno. Pues ya está". ¿Te acuerdas?

¿Te imaginas un homenaje en Manchester (Inglaterra) a los asesinos del Puente de Londres? Pues aquí, sí.

No soy capaz de ponerme mínimamente en el lugar de las víctimas del terrorismo. Pienso en mi Conchita Martín, en Dani Portero, en Irene Villa, en su madre María Jesús, en Ortega Lara, en Ana Iríbar y me resulta imposible siquiera suponer su indignación, su pena y su sentimiento de repugnancia.

Mejor que no escuchen la radio este finde, que no lean un periódico o vean el telediario. No puedo imaginar sus náuseas. Ni sus recuerdos.

Mañana, Henry Parot, uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia reciente de España recibirá un homenaje en Mondragón. Y no pasa nada. Y el Gobierno seguirá pactando con quienes organizan este akelarre. Y las víctimas de ese hijo de Satanás seguirán llorando. Humilladas. Mientras el Estado mira hacia otro lado por incapacidad, por garantismo, por complicidad o lo que es peor por cobardía.

No sé, dudo si hay otro país decente en el mundo donde se pueda homenajear a un asesino múltiple de 39 personas. A un terroristas condenado y confeso.

Dentro de un rato. Mañana en Mondragón homenaje público, escupitajo público a las víctimas del terrorismo en honor del etarra Henry Parot.

