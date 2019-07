Ángel Expósito: “Yo solo pido que Monedero entre en el Gobierno”

Pues aquí estamos porque hemos venido. Ya no vale aquello de hablar por no callar. La suerte está echada… o casi. Éramos pocos y parió el progresismo y el reformismo.

Y es que va a resultar que Echenique, Monedero, Espinar, Irene Montero o Errejón ahora son progresistas y reformistas.

Pelillos a la mar… de aquella revolución bolivariana que encargó Hugo Chávez en primera persona y que se expandiría por el Sur de Europa a formar parte del Gobierno de España. Con un par… de cesiones. Es lo que tenemos los de barrio obrero y comunista. Que igual nos adaptamos a un casoplón en Galapagar que a un despacho con moqueta en el palacete de un ministerio en la Castellana.

Todo sea por la revolución y por el poder, dicho sea de paso.

Arrancamos esta primera jornada del debate de investidura con algunas certezas y muchas dudas. La principal, ¿cómo se gobernará esta España nuestra en los próximos años? Una duda que no está mal.

Yo me pregunto… a la hora de escudriñar en el Consejo de Ministros cuando reciban un informe del CNI sobre… no sé, Maduro, ¿se van a fiar unos de otros? En este sentido – y a mí me parece un asunto clave- más allá de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hayan pactado que el líder de Podemos se queda fuera del Consejo de Ministros, ¿cabe alguna duda de que quien va a mandar en los ministros de Podemos es Pablo Iglesias y no Pedro Sánchez? Creo que todos… y ellos dos también… partimos de la base de que nunca el uno se ha fiado del otro. Algo evidente y hasta lógico por ambas partes. Lo que me pregunto es, ¿se puede gobernar así un país, a la espera de que te la clave tu socio, nada más y nada menos que tu socio de gobierno? Hemos asistido a un postureo infinito, y hemos entrado al trapo como estúpidos. Lo siento, pero lo siento así. Llevamos más de dos meses, si no algunos años, analizando gestos, las mentiras, los dimes y diretes de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Carmen Calvo, Echenique o Monedero como si fueran John Fitzerald Kennedy, Helmut Kohl, Angela Merkel, Benazir Buto, Olof Palme o François Mitterrand.

Y va a resultar que no.

¿Cuáles son las cuestiones de fondo, de verdad, de Podemos? ¿El modelo educativo es el de su Complutense? Aún recuerdo cuando yo le pregunté a Pablo Iglesias.: “Pero Pablo, ¿de verdad tu prefieres a Maduro o a Chávez antes que a Rajoy o a Zapatero? ” Y Pablo Iglesias me respondió: “Por supuesto que sí. ¿Quién crees que soy yo? ¿Monarquía o República? Sabiendo lo que piensan, de corazón, no me pierdo la toma de posesión en el Palacio de la Zarzuela, ¡Qué cinismo! En materia de Exteriores y Defensa, aunque no sean ministros de la cosa…

Nos vamos a divertir. Cuando se les pregunte por la huida de Diosdado Cabello, el próximo asesinato por torturas, cuando preguntemos a tal o cual ministro de Podemos por la hambruna y la prostitución de las venezolanas.

¿Y la Unión Europea? Cuando Macron o Angela Merkel se defienden contra los populismos y los nacionalismos paletos… nosotros… los metemos hasta la cocina.

Por cierto, en este sentido, ¿qué le parece esto a Macron? Porque hace un mes la lió parda contra Ciudadanos por pactar con Vox, ¿le parece bien a monsieur le president lo de Echenique en el Gobierno de España? ¡Mon Dieu!

¿Y cuando empiecen los problemas? ¿Entonces qué? ¿Cómo los gestionará TVE? O el CNI… ¿Te imaginas el papelón de los diplomáticos por el mundo o de la Guardia Civil por casa cuando salga la sentencia del procés? ¿Te imaginas las reacciones dentro del propio Consejo de Ministros? Como conclusión. Yo solo pido que Monedero entre en el Gobierno. Por favor se lo pido a Pedro Sánchez, que Juan Carlos Monedero se siente en el Consejo de Ministros todos los viernes. Ya puestos, por lo menos nos reiremos a carcajadas.

En fin… yo me los imagino este fin de semana, incluso hoy al mediodía tras el discurso de Pedro Sánchez, me los imagino en el grupo de whatsApp que habrán llamado “progresistas y reformistas”, me los imagino postureándose: “Jo, Pedro cómo te has pasado…”. “Tranquilo Pablo, tu sigue el guion”

Mientras nosotros los periodistas les bailamos el agua y jugamos a estar cubriendo la firma del Tratado de Versalles, cuando en verdad, es un parlamento donde más de un cuarto de sus diputados quieren cargarse el Estado que les paga y al que representan. Que les pagamos y nos representan.