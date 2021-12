Ángel Expósito, sobre Subirats: "O Constitución o referéndum. Las dos, no vale"

Audio

Menudo lío. Nadal, Rafa Nadal, positivo covid. Se ha enterado al aterrizar en España procedente de Abu Dabi. Nota a destacar. Hace dos días, Rafa Nadal comió con el Rey Juan Carlos.

Eso no quiere decir nada. Lo importante es que Nadal se cure (que se curará) y el que el Rey Juan Carlos siga como hasta ahora.

Dicho esto, sirve el caso para ilustrar la complejidad de la situación: Lo puede pillar cualquiera, apliquemos el sentido común que no aplican quienes deberían legislar este carajal y calma. Los contagios aumentan pero la gravedad del problema no es comparable a la de hace un año.



Por cierto, la semana pasada ya te conté que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, fue hospitalizado por covid. A la lista hay que añadir a la presidenta de Baleares, Francina Armengol.

Por lo demás, seguimos alucinando con las cosas de Sánchez. En concreto con el uso y abuso del Falcon y del helicóptero con la que está cayendo.

¿No hay nadie entre la legión de asesores y pelotas, nadie que se atreva a decirle que la imagen es patética? A saber. No te lo tengo que contar porque lo sabes tú mejor que nadie. El aceite de oliva se ha disparado más de un 25%. Y como el aceite, las frutas y verduras.

Nuevo récord en el precio de la luz. Hoy, 340 euros/megavatio hora. Se trata de un aumento de 20 euros en una sola jornada.

Y mira el experimento que ha hecho La Voz de Galicia. Firma la colega M. Sío Dopeso: El año pasado exactamente ahora fueron a la compra y se gastó 253 euros. Hoy ha comprado lo mismo en kas mismas tiendas y se ha gastado 299 euros. 45 euros más. Casi un 20 por ciento me ha subido la cesta de la compra.

Lo dicho. A ti te lo voy a contar.

En estas, y perdón por la insistencia, que Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a tirar de Falcon y de helicóptero para ir y volver al congreso de los socialistas catalanes.



Y le resbala todo. Y como no tenía ninguna empresa que visitar para hacer el paripé, se planta en la Delegación del Gobierno en Barcelona y nos suelta, en consecuencia como a Su Persona le gusta decir. Otro "Aló presidente" para no decir absolutamente nada. Como si nada fuese con él. No recuerdo nadie con menos empatía, con menos normalizado, con más distancia entre los pies y el suelo y más alejado de la realidad que este hombre.

Ya no es que levite, es que se eleva más arriba que los 50.000 pies de altitud que puede alcanzar un Falcon.

Por favor, aunque le cueste el puesto al valiente que alguien se lo diga. Que le digan a Su Sanchidad que lo del avión y el helicóptero es un escándalo similar, fíjate, a lo del casoplón de Galapagar y la calle cortada por la Guardia Civil.

Otra cosa más de este día surrealista. El nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats ha tomado posesión.



O una de dos: O miente al prometer la Constitución o mintió al votar en la pantomima del referéndum del 1 de octubre. O Constitución o referéndum. Las dos, no vale.



Y noticia del día, elecciones autonómicas en Castilla y León para el 13 de febrero. Estaba cantado aunque, lógicamente, el presidente Fernández Mañueco no me lo confirmó en este mismo micrófono la semana pasada.



La siguiente incógnita, qué pasará con las elecciones andaluzas. Mi apuesta: Que se adelantarán para la próxima primavera.

Otra píldora. La Generalitat ha destituido al mayor Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos d'Esquadra. Su sustituto será el comisario Estela, hasta ahora jefe de la policía catalana en Tarragona. Se cumplen los rumores: Trapero cesado como jefe de los Mossos.

Elena Burés firma en ABC: «No lo quieren porque consideran que fue un 'judas' en el Tribunal Supremo». Se confirma que el puñetero procés no deja heridos, aunque SI indultados: Puigdemont, Torra, Junqueras, los pujolone, Artur Más, Trapero, los mangantes del Liceu, las empresas que huyen.

Y TERMINO MI POSDATA: Tú pensando en si te juntas o no en Nochebuena. Y no te digo en Navidad. Tú buscando test por cualquier farmacia y Sánchez, Illa, la presidenta de Baleares y no sé cuántas ministras con 1.500 personas en la chupipandi del PSC.

Al final van a hacer una PCR en Torrejón para subir al Falcon. Ya verás.