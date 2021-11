Ángel Expósito, sobre Sánchez: "Lo mismo te anuncia la vacuna que queda a desayunar con la UGT"

Audio

En estas que sigues pensando en tu trabajo, en tu empresa, en la factura de la luz o en el palo de Hacienda y resulta que si pones las noticias en la tele o escuchas esta Linterna entonces te cortas las venas.

Pero es lo que hay.

Puede que sea el hartazgo post pandemia o que, como tú, estoy hasta el gorro del postureo fingido y carísimo, por cierto, del politiqueo patrio. Sea como fuere, la verdad es que asistimos a una desafección cada vez mayor entre la política (en general) y la gente.



Varios ejemplos:

1.- No disimulan ni un pelo en que cada vez estamos más metidos de hoz y coz en la campaña electoral de las elecciones generales. Si lo de Sánchez por SU imagen era enfermizo, ahora ya ni te cuento. Lo mismo te anuncia la vacuna que queda a desayunar con UGT y CC.OO. como si hubiera convocado la Conferencia de Yalta.

2.- En este sentido, acuerdo con los sindicatos para la subida de cotizaciones para las pensiones. ¡Nos ha jodío mayo con no llover a tiempo! que decía mi padre.

Eso sí, en cuanto pueden despiden a sus empleados por el mínimo de la reforma laboral del PP; les han subido las subvenciones y para más inri no han devuelto ni un duro de todo lo que se fo... rraron en Asturias, Andalucía. Ni un euro.

3.- El Consejo de Ministros ha certificado hoy que los alumnos de la ESO aprueben por la cara. Lo vendan como lo vendan. ¿Qué edad tienen los beneficiarios? 16 o 17 años. ¿Cuándo hay elecciones? en 2023. ¿A qué edad se vota? A los 18.

4.- ¿Te acuerdas de este instante en Trujillo?. Sánchez se acerca a un chavalín con esa empatía que sólo él derrocha.



5. - En este sentido (no damos abasto) sigo alucinando cada vez que me acuerdo de los 400 euros al cumplir 18 años que les vamos a pagar para actividad cultural. Por supuesto lo anunció Su Sanchidad. No se puede tener más morro.

6.- En estas que Yolanda Díaz y sus coleguis siguen posicionándose de cara a las elecciones. Si tú fueras ella ¿te fiarías de Ione Belarra o de Irene Montero? Si tu fueras Alberto Garzón te fiarías de Pablo Iglesias? ¿Y Errejón se fía de Garzón? ¿Hay alguien que se fíe de Monedero? Es más, ¿Monedero se fía de Echenique?

Joder, qué tropa.

7.- Suma funcionarios que pasan a ser fijos (excepto maestros y sanitarios), el empleo público creado porque sí, los miles de asesores a dedazo y todo ello con el Gobierno más grande de Europa.

8.- Leo en ABC: Dieciséis trayectos de Falcon y Superpuma para que Sánchez asista a dos actos de partido.

El presidente acudió a los congresos del PSOE andaluz y valenciano con medios oficiales: entre La Moncloa y Torrejón se mueve con un helicóptero Superpuma como aerotaxi.

Toma ya humildad y cambio climático.

9.- En el Confidencial Digital: Conmoción en Podemos: Yolanda Díaz ha ofrecido a Errejón que sea su número dos por Madrid en las generales.

Irene Montero ha intentado que la vicepresidenta encabece la lista por Pontevedra pero ha recibido como respuesta que la candidata a la Presidencia del Gobierno debe liderar el cartel electoral en la capital.

Se confirma que el mundo se va a la mierda.

y 10. MI POSDATA. - Con este panorama y el PP enfrascado en el Congreso regional de Madrid como si no hubiera un mañana.

Y no es cosa de los periodistas. Las pullas se las lanzan entre sí para que las contemos.

Otra confirmación: A pesar de las encuestas, algunos hacen todo lo posible por no ganar las elecciones.