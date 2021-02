Ángel Expósito, sobre el 8M: "Que se planten en los edificios de prostitución donde estuvimos hace una semana"

Audio

Transmisión semana y mes. Entramos en el mes de marzo. Y nos vamos a hartar de oír la expresión "hace un año de...". Ya lo verás, hace un año de la manifestación del 8-M, del Estado de Alarma, del confinamiento, del primer muerto... Va a hacer un año de demasiadas cosas.

Mientras tanto, me quedo con esta semana. Una semana pa' no echar gota. Mira lo que nos ha pasado y con lo que hemos titulado en estos últimos siete días. Aterriza en España un marciano de allí donde ha aterrizado la NASA y lo flipa.

1.- Violencia en las calles: obsérvalo. A toque de corneta --o de tuit-- como aparecieron, se han ido. La prueba de la manipulación de toda esta chusma es que ya se les ha olvidado que el rapero sociópata está en la cárcel. ¡Qué fácil es manipular y qué difícil es formar en el espíritu crítico!

2.- Pacto para renovar el Consejo de Administración de RTVE: ¿De verdad es tan importante? Porque parece que estamos hablando de la ONU. El mero hecho de que la renovación de RTVE sea un notición ya me parece una pena. Un intercambio de cromos.

3.- Puestos a intercambiar cromos: el Consejo del Poder Judicial. ¡Qué espectáculo! ¡Qué manera de emponzoñar la justicia! Pero no perdamos de vista lo más importante: el futuro presidente del Tribunal Constitucional tras tener a Lola (la amiga de Villarejo) como fiscal general del Estado.

4.- Esta semana hemos hablado mucho del 23-F, del Rey Juan Carlos, de Tejero, de Suárez y de Armada. ¿Y sabes qué? 40 años después me hago una pregunta: ¿Te imaginas a esta clase política actual en un asalto al Congreso como aquel? Aparte de cargarse de miedo, ¿te imaginas la falta de altura de miras?

5.- Ese mismo martes 23-F, los socios del Gobierno se negaron a soltar su mitin en español. En el Congreso. Los mismos que pusieron en la Moncloa a Pedro Sánchez. Batasuna, Rufián y toda la banda humillando a los periodistas y sin respondernos en la lengua de Cervantes. Toma ya progresistas y reformistas. Y yo añado, supremacistas y paletos.

6.- A vueltas con la polémica del 8-M. Estamos locos y locas. No solo no han aprendido nada en este año de pandemia, sino que son capaces de repetir la estupidez en su demagogia y propaganda. ¿Quieren feminismo? Pues que se planten en los edificios de prostitución donde estuvimos hace una semana en pleno Madrid o que denuncien a SU propio gobierno en Mallorca por ese caso de explotación sexual de menores tuteladas. ¿A que no hay?

7.- En clave económica conocimos la encuesta de ATA sobre los autónomos. Sánchez se sacó de la chistera 11.000 millones de euros de autobombo, mientras vamos de cabeza a los cinco millones de parados. Una economía española dopada, drogada y endeudada.

8.- Esta mañana he participado en un encuentro con socias del Club Zayas. Un centro cultural y social de Madrid que cumple 50 años. Y las presentes me han preguntado por la inmigración, por la Educación y por el centro derecha en España.

Nosotros como robots siguiendo la agenda partidaria de los políticos y estas señoras preocupadas por Canarias, por el futuro de sus nietos y por la autodestrucción del centro y la derecha.

9.- Noticia del día: el Rey Juan Carlos regulariza 4 millones de euros con Hacienda. Fíjate, (opinión personal) lo de menos es si don Juan Carlos volverá o no a España. Lo de más es el daño a la Corona, a la Jefatura del Estado, al Jefe del Estado que es su hijo Felipe.

10.- Interior acerca otros cuatro presos de ETA, entre ellos el que intentó asesinar a don Juan Carlos en 1997. Otro recibo de la hipoteca al PNV por la traición a Rajoy y de la hipoteca a Otegui por tantas cosas. Otros dos erarras premiados también tienen delitos de sangre y en conjunto mataron doce personas. Marlaska, quién te ha visto y quién te ve.

¡Ah! Y mi posdata: dice Sánchez que siente el mismo rechazo que la mayoría de la sociedad española contra las conductas incívicas del Rey Juan Carlos. Mira tu qué bien. Seguro que ahora sabremos la verdad sobre la incívica tesis doctoral de Pedro Sánchez y como me apuntaba mi amiga Carmen, seguro que ahora van a tributar como pago en especie los amigos de Sánchez que veranearon en bienes públicos y viajaron en el Falcon.

Seguro que ahora Pablo Iglesias e Irene Montero nos aclaran cuánto cuesta la niñera.