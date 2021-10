Ángel Expósito, sobre la factura de la luz: "Si estuviera bajo otro Gobierno..."

Audio

Empieza a ser una de mis frases favoritas. No damos abasto. Pensábamos que íbamos a tardar más en recopilarlas. Retomamos una de nuestra secciones favoritas. Frases para el mármol desde el Consejo de Ministros. Pensábamos que íbamos a tardar. Lo dicho no damos abasto.

A vueltas con el recibo de la luz inauguramos con el ministro Escrivá. Estuvo aquí con Carlos Herrera. En fin, es impresionante.

La vicepresidenta Teresa Ribera, que es la de la cosa de la Energía, la verdad es que da más juego. Madre mía, si esa factura tan razonablemente controlada estuviera bajo otro Gobierno. Bueno, como digo, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, está que se sale. Mi duda es, ¿se lo han escrito o se le ha ocurrido a ella sola?

Mira, el ministro de Cultura, Iceta, que sale poco, cuando sale no defrauda. Le preguntan por la mesa bilateral del procés y responde con la mesa tras la guerra de Vietnam.

La ministra de Turismo y no sé cuántas más cosas, Reyes Maroto. Luego salió a matizar, que donde dije quise decir. La siguiente sigue siendo ministra, nadie sabe de qué. Seguramente ella tampoco. Es Ione Belarra, de Podemos. Todo para no definir Cuba como una dictadura. A esta y a los suyos la quería ver yo en Cuba viviendo como una cubana.

Otra que podría aplicarse el cuento. Irene Montero. Le preguntaron por Afganistán, la mujer bajo el yugo de los talibanes y no se le ocurrió otra cosa. Desde el respeto institucional, desde la educación que uno tiene, ya vemos que otra no, es una vergüenza lo que esta mujer suelta por esa boca. En fin, ¿no hay nadie que le diga dónde está el límite del ridículo? Bueno, pues no.

Esta casi para terminar es una de las mejores. Vicepresidenta también, ya no sé qué puesto, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Se ha oído? ¿Se ha dado cuenta de que patria es femenino? La patria.

Y mi posdata, cómo no. Acabamos con el jefe. Con 'Su Sanchidad'. Este es impagable. Te lo juro. “Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no hemos preguntado ni lo que votaban”. Todavía hay que darle las gracias a 'Su Sanchidad'.