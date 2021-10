Ángel Expósito: "El problema no era Iván Redondo. El problema es un ego infinito"

Audio

Pedro Sánchez y la PSOE (que vienen a ser lo mismo) deben estar muy preocupados con las encuestas. Quiero pensar que con los problemas de verdad también. Pero sobre todo están preocupados con las encuestas.

A pesar de los esfuerzos de Tezanos, inasequible a hacer el ridículo, las encuestas apuntan a, en el mejor de los casos para el PSOE un empate. Y Su Sanchidad lo sabe.

Lo que pasa es que nadie se atreve a decirle lo más mínimo. El poder en los partidos políticos (digo yo que en casi todos debe pasar lo mismo o peor) tiende a la búlgara. A la loa del líder Supremo ¡Oh! amado líder. ¿Y sabes qué? se nos llena la boca de pluralidad y libertad de opiniones, cuando el verdadero problema de nuestra democracia es el partitocracia.

Lo visto este fin de semana en el 40 congreso del PSOE lo confirma. Hasta ellas, todas, iban de uniforme. Todas con chaquetita roja. Y van y tragan.



1.- Los socios. Dime con quien andas y te diré quién eres. ¿Socialdemócrata con Batasuna pactando los Presupuestos y la reforma laboral? ¿Socialdemócrata "Grupémonos todos" indultando golpistas por secesión? ¿Socialdemócrata premiando a asesinos etarras todos los fines de semana?

Por cierto. Si Otegi quiere mitigar el daño, que colabore en esclarecer lo 377 asesinatos sin resolver. ¿A que no se atreve?

En cuanto a la solución integral sobre los presos. Tranquilo, Arnaldo. Con Marlaska está chupado.

2.- ¿Socialdemócrata con Podemos? ¿A quién engaña? Puede que engañe a todos (incluidos los suyos, por supuesto, o que todos se dejen engañar) pero ¿Socialdemócrata es hacer la vista gorda con Delcy Rodriguez, con Maduro y con los alumnos del régimen chavista sentados en el Consejo de Ministros?

3.- Imagen. Chicas jóvenes, más mujeres que hombres, todas divinas de la muerte. ¿Y? ¿Hay algo más machista que elegirlas por ser mujeres y nada más?

La imagen suya y del resto. El problema no era Iván Redondo (que también). No. El problema es un ego infinito. Nunca visto ante el que nadie se atreve ni a dudar. Ni siquiera los que se le echaron a patadas hace cuatro años de Ferraz. Esos mismos y esa misma se arrastran.



4.- Felipe González ¿En serio? Yo me imagino la escena. Sánchez dice a su secretario que llame al despacho de González y le piden que, por favor, no puede ser el único ausente. Felipe no puede decir que no y suelta un discurso para no decir nada. Porque Felipe González en este congreso del PSOE no ha dicho nada.

5.- Zapatero, la musa de Su Sanchidad. Esto sí me lo creo. De ZP me creo todo y más. Rodríguez Zapatero parece Churchill al lado de alguno. Rajoy se encontró un país casi intervenido cuando sustituyó a ZP. El que venga, cuando sea, tras Sánchez se va a encontrar una deuda un déficit, una educación y una España IM PO SI BLES.

6.- Del precio de la electricidad ni mú. Del número real de muertos por Covid, tampoco. Ni de nuestra irrelevancia en el mundo. El tema es el encaje de Cataluña en la España multinivel moderna. Tócate los estatutos.

Eso sí, mucho diálogo pero el que los metió en la cárcel fue el Tribunal Supremo y quien se comió el marrón, el anterior Gobierno.

7.- Sobre el homenaje póstumo a Alfredo Pérez Rubalcaba. Me muerdo la lengua por respeto. Porque ya no está y le prometí guardar el off the récord. Y lo voy a hacer incluso con Rubalcaba muerto. Lo que yo y muchos de los que estaban en Valencia pudimos oír en boca de Alfredo, aunque fuera para discrepar.

8.- No soporto a los pelotas. Ni a las pelotas (con perdón). No soporto que me hagan la pelota pero me revuelve ver cómo se arrastran ante cualquiera ya seas político, empresario, periodista o futbolista. Con lo que uno sabe y conozco de muchos que estaban en ese congreso del PSOE... por favor. Un poquito de por favor.



9.- La próxima clave son las elecciones en Andalucía. Como se cumplan las encuestas, que Juanma Moreno gana de calle (mejor aún de como ganó Ayuso en Madrid). Prepárate para campañas de imagen, subsidios y demagogia.

y 10 PD.- Este audio es impagable. Sánchez en Yuste hace unos días en el premio a Ángela Merkel. Se acerca a un niño (es el tío con menos empatía que veré en mi vida) y cuando le pregunta por las notas, la madre le suelta: "Da igual, si pasa suspendiendo todas". Y le abuchean por lo bajini.

Y entonces aparece el de protocolo (el pelota de turno) y regaña a las señoras: ¿No habíamos quedado en que no se le grita?

Y todas ahí, con la banderita de Alemania se tuvieron que callar ante el garbo, la planta, el traje gris clarito y esos andares. Espejito, espejito.

Ni con Franco.