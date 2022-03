Ángel Expósito: "Por mucho que lo tapen, la subida de precios y del coste de la vida la notas tú como nadie"

Audio

El 10 por ciento de inflación no es macroeconomía. No hace falta que venga Nadia Calviño, ni el Gobernador del Banco de España a explicárnoslo. No hace falta que Pedro Sánchez desempolve su tesis fake para darnos lecciones de nada o para vendernos una moto de mentira.

Así pues, hechas las presentaciones, repasamos este jueves. Hemos encendido La Linterna desde Sevilla. Los colegas de Periodistas Independientes me han ofrecido echar un rato con ellos esta tarde y aquí estoy. ¡Qué bonita está Sevilla! ¡Cómo huele ya a la Semana Santa, por cierto!

1.- La subida de los precios, el coste de la vida lo notas tú, como nadie. Yo ayer comí de menú del día. 15 euros. Hace un par de meses en el mismo sitio el menú del día costaba 12 euros. Tomate un café, haz la compra habitual, echa gasolina o pilla un billete del AVE. Verás qué palo.

2.- Esa subida de la inflación afecta directamente en tu capacidad de ahorro, si es que hasta ahora podías ahorrar, que esa es otra. Esa mermada capacidad de ahorro afecta a los bancos, evidentemente, pero sobre todo a tu capacidad de gasto e inversión pasado mañana. O sea, a toda la Economía. Esto lo entienden hasta Ione Belarra y Garzón.

3.- Voy a ser políticamente incorrecto. La verdad es que tampoco me cuesta demasiado. Dentro de cuatro horas comienzan a descontarse los 20 céntimos por litro de combustible para todo quisqui. Para mi, para ti, para el parado de larga duración, para el jubilado y para el presidente de la compañía del IBEX. Y digo yo, ¿es justo que me descuenten a mi lo mismo que a un autónomo al que le cuesta la ruina salir a trabajar con su camión?

4.- No somos conscientes de lo que significa la deuda y el déficit en las cuentas públicas. Pensamos que el dinero público no es de nadie -Carmen Calvo dixit- y ya verás cuando venga el tío Paco con las rebajas y los hombres de negro con la calculadora. Aquellos ajustes y palos de Montoro van a ser una broma mientras el del Falcon sigue pa'arriba y pa'abajo con el Gobierno más gigante de Europa.

5.- Una foto me ha llamado mucho la atención. Es Enrique Santiago (compañero mío del instituto por cierto), Secretario de Estado para la agenda 2030 y actual líder del PCE -o lo que quede del PCE- en la puerta del Congreso manifestándose en apoyo al Sáhara. Y en contra de Pedro Sánchez. Este secretario de Estado junto a la mitad de Podemos abandonaron su escaño cuando Su Sanchidad pontificaba sobre Marruecos. Y el tío sigue siendo secretario de Estado 2030 o algo así. Con sus santos... asesores. Sin principios algunos, cobrando una pasta y manifestándose contra el presidente del Gobierno que le nombró.

6.- El PSOE cuela en una reforma menor el ascenso de Dolores Lola Delgado cuando deje la Fiscalía General del Estado. Lo último es que Podemos dice que no. El grupo parlamentario incluye en una enmienda a la Ley Concursal la propuesta de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para dotar de la máxima categoría al fiscal general. Así, cuando deje el cargo, Lola Delgado aterrizara directamente en el Supremo. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Te acuerdas? Pues ya está.

7.- Un apunte sobre la actitud del PNV. Ahora, Aitor Esteban, Urkullu u Ortuzar se llevan las manos a la cabeza con este Gobierno y las cosas de Sánchez. ¿Ya no se acuerda este PNV, con estos mismos protagonistas, de quién traicionó a Rajoy y apoyó la moción de censura de Pedro Sánchez? Sánchez ganó aquella moción de censura gracias al PNV. Ahora que no se quejen tanto.

8.- Mañana arranca aqui, en Sevilla, el congreso del PP que aupará como líder a Núñez Feijóo. Noticia del día. Cuca Gamarra será la secretaria general. Pregunta: "Si tu fueras Pedro Sánchez, Rufián, Otegui o Pablo Iglesias. ¿Te gustaría un Núñez Feijóo al frente del PP? Me da a mi que no. Para Sánchez y para los socios, Feijóo al frente del PP no es una buena noticia.

9.- Aquí, en Andalucía, cada vez se habla más de las elecciones autonómicas casi para ya. Campaña en mayo y elecciones en junio. ¡Atenta la compañía! porque si se cumplen las encuestas, estas elecciones, cuando fueren, van a ser más importantes por su repercusión que las de Galicia, Castilla y León o Madrid.

Y 10. Mi posdata. Esta es buenísima. La fiscalía denuncia a una empleada de UGT por desviar dos millones del sindicato a su marido y a unas amigas. Según el fiscal, aquí la amiga esvió el dinero de fondos del FOGASA para abonar las indemnizaciones de trabajadores despedidos. La principal denunciada es una administrativa de UGT, hija de una diputada socialista en la Asamblea de Madrid que, precisamente, la lió parda con el hermano de Ayuso.

Lo mejor, cómo trincaban. Escucha: Una vez que los responsables del sindicato habían firmado el cheque, ella «simulaba» la firma del supuesto beneficiario y luego borraba «con una goma que borra tinta», el nombre y ponía el de su marido y las tres amigas. Así hasta dos millonazos de euros. Seguro que hoy sale el líder de UGT a dar la cara.