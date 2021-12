Ángel Expósito: "Su Persona está por encima de los pactos. Es capaz de engañar a todos"

Audio

Quien con niños se acuesta, 'meao' se levanta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dos que duermen en un colchón se vuelven de la misma condición.

¿Qué esperaba Pedro Sánchez de sus socios? ¿De verdad el presidente del Gobierno pensó en algún momento que de la mano de estos socios iba a dormir tranquilo? ¿De verdad Pedro Sánchez sigue planteando el futuro de España según los criterios de Podemos, Esquerra Republicana y Batasuna? ¿En serio?

Sinceramente, ¿Sánchez se cree, de verdad, que Otegui, Rufián o Pablo Iglesias son progresistas? ¿No hay nadie que se atreva a decírselo?

1.- La lealtad. Mejor dicho, la deslealtad. No soy quién para pontificar de valores y principios, pero todos estaremos de acuerdo en que el principal problema político, legislativo y territorial de España es la deslealtad. Y de ahí derivan casi todos nuestros males propios.

¿De verdad alguien del Gobierno piensa que Podemos (con su escuela) y principios puede ser leal? ¿A alguien le extraña el intercambio de cromos con los presos etarras o los espías en los patios de los colegios catalanes?

2.- Hablando de deslealtades. ¿Hasta dónde y hasta cuándo puede aguantar Pedro Sánchez las humillaciones y las provocaciones macarras de Rufián?

Uno se viste de Armani para subirse al Falcon y, a la vez, el otro le humilla y avergüenza con amenazas que ni 'El Padrino' o 'Uno de los nuestros'. Sánchez no tiene límite de aguante.

3.- El mundo de ETA. La ignominia y el deshonor hasta cotas insoportables. Y no se les cae la cara de vergüenza. Y aún están fraguando un pacto PSOE-Batasuna y Podemos.

Del 'No' y mil veces 'No' al pacto con Bildu ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? A lo que venga. ¡Qué papelón, Marlaska, qué papelón!

4.- El alejamiento de la realidad es otra clave interesante. Es tal el nivel de endiosamiento, que todo vale. Él, 'Su Persona', está por encima de los pactos. Es capaz de engañar a todos, de mentir, de alejarse de la realidad hasta el punto de que le alejan de la gente normal y corriente. Solo se le acercan los escoltas, la corte y la legión de asesores.

5.- La imagen ya no es una obsesión. Es todo. No hace nada ni dice nada, nunca, que crean que le supone un mínimo desgaste. Creen que no le desgastan ni las mentiras.

6.- Me he referido a los socios de Bildu y Esquerra. Vuelvo al principal motivo de insomnio (por cierto, también era mentira lo del insomnio).

Podemos y el rol de España en el mundo. Posiblemente, asistamos al más complejo panorama mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo hacemos con los bolivarianos en el Consejo de Ministros sentados. Con Garzón, con Ione Belarra, con Castells y con Irene Montero. Te lo juro. Solo faltan Monedero, Errejón y Enrique Santiago. Y al tiempo.

7.- Las instituciones son el objetivo de desgaste primero y de derribo después. Desde la Monarquía parlamentaria al maestro de un colegio, pasando por la Justicia y las Fuerzas de Seguridad.

8.- Es imposible engañar a todo el mundo a la vez. A la Comisión Europea, a Yolanda Díaz, a Rufián, a Otegui, al PNV y a Netflix o Amazon.

Más pronto que tarde uno (y después todos) te pillan.

9.- Capítulo especial merecen la corte y los 'pelotas'. Vistas las ejecuciones de Iván Redondo, Ábalos, Carmen Calvo o Juan Carlos Campo. ¿Alguien de la legión de 'pelotas' se fía de él?

Quiero pensar que Sánchez no se fía un solo pelo de Pablo Iglesias y sus súbditas, pero de igual manera, Rufián, el PNV, Ábalos o un señor de Teruel nadie se fía de él y así, todo es imposible.

10.- Mi posdata: Elecciones generales, (hoy por hoy) lo más tarde posible salvo que esta mezcla de malandrín, Maquiavelo, el mago Merlín y el César y Panoramix crea que le conviene otra cosa.

Hasta entonces, elecciones cuando tocan. Por entonces se presentará como 'Vacunator', 'Recuperator', 'Europeator' y 'Anti-inflacionator'. Y renegará de los socios para volver a pactar al día siguiente.

¿Te atreves a pronosticar un resultado si hoy hubiera elecciones generales? Yo no. Todo es posible. No tiene límite. Y la oposición parece que hace todo lo posible para no ganar.