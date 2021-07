Ángel Expósito: "¿Otra vez la culpa es de la hostelería?"

Audio

Dos temas -para variar- copan la actualidad española. Bueno, tres, si incluímos la eliminación de España en la Eurocopa de fútbol. Una pena. Cuando mejor jugamos, perdimos. Y contra Italia. ¿Qué se le va a hacer? Tan solo cabe decir que, orgullosos de esos chicos.

En cuanto a los dos temas: expansión del coronavirus, otra vez, ahora entre los más jóvenes y la matraca catalana, ahora, con otro timazo que prepara la Generalitat de Cataluña con el capote del Gobierno de España. Todo sea por desempedrar.

Capítulo covid:

¿No hay nadie que reconozca que aquel anuncio de relajar las mascarillas en el exterior fue un error? ¿Te acuerdas de este momento hace solo tres semanas?



Inasequible a la propaganda, a la verborrea y al marketing de su Persona. Y todo el empresariado allí presente, obnuvilados, aplaudiendo. Y hablando de empresarios, estos fijo que no están para aplaudir:

¿Seguro que la culpa de estos datos del coronavirus la tienen los locales o el ocio nocturno? ¿En la Barceloneta en Pamplona, en Chueca o en Mallorca? ¿Otra vez la culpa es de la Hostelería?

No es justo que siempre paguen los más débiles. No es justo que la cuerda se rompa siempre por los que más trabajan y más impuestos pagan.



¿Y la legislación, qué? ¿Cómo es posible que no se haya legislado sobre la alarma, la emergencia o el estado de excepción tras más de un año y medio de pandemia?



Aparte de darnos la chapa, de vendernos burras, de mentirnos hasta con nuestros muertos. ¿no han tenido tiempo para legislar contra futuras olas o pandemias? Mira que se han dado prisa para la Eutanasia o para los indultos, pero para esto, que se las apañen las comunidades autónomas.



Y la última. Datos: En Cataluña, en la franja de edad de entre 20 y 29 años la tasa de incidencia es de 1.700 casos por 100.000 habitantes. En Navarra, 2.000 casos entre los 12 y los 19 años.



¿Te acuerdas la que cayó sobre la Comunidad de Madrid por los turistas franceses hace tres meses? Dicho de otro modo: ¿Te imaginas si esos datos de Navarra o de Cataluña se estuvieran produciendo bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso?

¿Dónde está la ministra de Sanidad, la portavoz del Gobierno o el imposible Fernando Simón para criticar al Gobierno progresista y reformista de Navarra ¡Ja! y para criticar a los socios de Esquerra en la Generalitat?.



Y segundo tema: El morrazo de la Generalitat catalana para avalar las fianzas de los indultados. ¿No había que buscar fórmulas para desempedrar el camino? Pues toma.

Y va Pedro Sánchez y dice que no descarta recurrir el trampantojo este. ¿En qué quedamos? ¿Desempedramos o recurrimos?

Y los condenados por el Tribunal supremo e indultados por el Gobierno, paseándose por Europa para seguir vendiendo Su moto independentista con el aval del Gobierno de España. Y con tu dinero y el mío, por cierto, para cubrir gastos.



Porque si no, cabe preguntarte: ¿Quién está pagando los viajes, la estancia, las comidas y los aviones de todos estos por Bruselas, Estrasburgo o Waterloo? Exacto. Tu y yo les estamos pagando la fiesta.

Y todavía los mossos de esquadra que hacen de escoltas de Puigdemont se cachondean de todos nosotros y le dicen al juez que estaban montando muebles. Como los que te dan la tarjeta en la puerta del IKEA.

¡Ah! y mi postdata, recuerda:

Todo sea por desempedrar, eso sí, con tu dinero y el mío.