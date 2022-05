Ángel Expósito: "La nueva matanza en Texas te revuelve las entrañas"

Audio

La nueva matanza en Texas te revuelve las entrañas, la conciencia y el alma. Escucha los nombres, el asesino de 18 años Salvador Ramos. Las víctimas identificadas, 12, son Xavier López, Uziyah García, Ameri Jo Garza, Rogelio Torres, Navae Bravo, Madonna Elrod, Elie García, Tess Marie Mata, José Flores, Maite Juleana Rodríguez, Eliana Torres, Anabel Guadalupe Rodríguez. Todos alrededor de 10 u 11 años. Y me faltan otros siete niños

Las profesoras asesinadas son Eva Mireles e Irma García. Sobrecogen, no me digas que no todos esos apellidos como el tuyo y el mío. Más allá de la salvajada incalificable, el tema es cómo es posible que en pleno siglo XXI, en el principal país del mundo para tantas cosas, siga pasando esto. El debate sin solución de las armas en Estados Unidos. Nos vamos hasta allí Juan Fierro,

Gracias, Juan. Lo dicho, hasta la siguiente matanza. De vuelta a casa, nosotros con nuestras cositas. Te recuerdo, encadenadas, las dos frases que confirman lo evidente. La verdad entre el Gobierno y sus socios golpistas catalanes. Recuerda a Isabel Rodríguez portavoz del Gobierno y a Gabriel Rufián:

Ahora, para entenderlo todo encadena estos titulares del día:

1. El PSC pacta con el separatismo una ley que omite el 25% de castellano y sólo reconoce el catalán como lengua "propia" y vehícular. El texto se aprobará esta semana en el Parlament, antes de que venza el plazo fijado por el TSJC para cumplir la sentencia que acaba con la inmersión.

2. El Gobierno frenó el primer acto de homenaje conjunto a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ayudaron a acabar con ETA porque no le dio el refrendo a Felipe VI para asistir a la gala.

3.El Consejo de Ministros ha dado su autorización para que los funcionarios del CNI faciliten información al juez en el marco de la instrucción sobre el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Se abre la veda en el CNI, como pidieron los de Esquerra y Batasuna.

4.El Gobierno da un nuevo paso para intentar cerrar heridas con ERC acelerando la cesión del nuevo impuesto estatal de residuos a las comunidades autónomas, en contra del criterio de Bruselas, que pidió a España una tasa homogénea en todo el territorio para evitar el llamado turismo de desechos.

5. El Ministerio de Educación sobre el acuerdo para el catalán en las aulas: «Nosotros no tenemos nada que decir sobre esta cuestión». Este es el resumen de la utilidad de los indultos para que Sánchez siga en La Moncloa y confirma lo dicho por Rufián lo que no consigan ahora, con este Gobierno, no lo conseguirán con otro.

¡Ah! y mi posdata. Termino con el doble crimen de las dos hermanas pakistaníes que vivían en Terrasa. Ya sabes asesinadas en su país por su propia familia por rechazar el matrimonios obligado con sus primos.¿Y sabes qué? me avergüenzo del feminismo cínico y cobarde que aquí se les llena la boca con idioteces y se calla con la excusa falsa de que es "su cultura".

No es su salvajada. Es la esclavitud de la mujer llevada al extremo más primitivo. No hay excusa, ni religión, ni tradición familiar que medio admita eso. Quien no lo repudie hasta la náusea es por cobardía frente a esos salvajes. Quien lo tape bajo el paraguas de la religión o el burka es una cínica. Por mucho que aquí hagan demagogia con la menstruación con trabajadores y trabajadoras, españoles y españolas. Cobardía, cinismo y populismo. Y lo peor, aún hay quien se lo compra.