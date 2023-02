Ángel Expósito: "Nicola Sturgeon dimite por la ley Trans en Escocia, pero no me imagino algo similar aquí"

Audio

Te doy mi palabra. No damos abasto. Es como aquellas asambleas del instituto o de la facultad, pero en el Congreso o en el Consejo de Ministros.



Es una política y una legislación (lo que es mucho más grave) hecha por, para, según y tras adolescentes. Todo, absolutamente todo, es una locura del tal calibre que cumple a la perfección el principio número 7 de Goebbles, el de la renovación. Cuando un lío (o una pifia) se superpone a otra inmediatamente. Así no da tiempo ni de asimilar la basura.



1.- Mañana nueva Ley del aborto. La que aprobó el otro día el Tribunal Constitucional es la de Zapatero. Pues bien, la de mañana la supera con creces. ¿De verdad Pedro Sánchez está de acuerdo con que una chica de 16 años aborte así?



2.- Hablando de menores de 16 años. Mañana también se aprobará la Ley Trans. También con 16 años se podrán cambiar de sexo si lo argumentan. ¿Te imaginas? Sinceramente, mira a tus hijos o a tus sobrinas. ¿Con 16 años cambiarse de sexo? ¿Algún médico está de acuerdo con esto?



3.- Al lado de todo lo anterior, lo de la ley del Solo Sí es sí. Suena a coña, sino fuera por los 1.000 premiados y el medio centenar de monstruos sueltos.



4.- Insisto, no damos abasto. Antes de ayer los indultos, la malversación, la eliminación de la sedición.



5.- Dimite a las seis horas de su nombramiento el ultimo consejero del Banco de España. ¡Seis horas! Y Antonio Cabrales presenta la dimisión.



Y otra pincelada más: El Gobierno reformará la Ley de Infancia, aquella de Pablo Iglesias, tras detectarse un error en la prescripción de los delitos "graves" contra la libertad que afectan a los menores de edad.



Un error en la redacción da lugar a dos interpretaciones al establecer dos plazos diferentes de prescripción. Por un lado, la norma dice que la prescripción de "delitos contra la libertad" empieza a contar a partir de que la víctima tenga 18 años, mientras que en otro párrafo dice que será desde los 35 años.



Esta pifia (no damos abasto) adelantada por Infolibre, fue denunciada por Miguel Hurtado, víctima de abusos, quien alertó a varios partidos y al Defensor del Pueblo.



Desde el ministerio de Ione Belarra dicen que están trabajando en eliminar este "error de redacción" lo antes posible, para que su prescripción quede fijada a partir de los 18 años. Problema: que hay que hacerlo cuando el Gobierno lleve la próxima ley al Congreso. Antes es imposible.



¡Ah! Y mi posdata: Precisamente por la ley Trans a la escocesa ha dimitido la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.



¿Te imaginas algo similar aquí? Por supuesto que NO.



Violadores sueltos, asesinos etarras premiados, golpistas indultados... Y ahí está el tío. Hecho un brazo de mar, grabándose vídeos absurdos, mentirosos, volando a los mítines del partido en un Falcon del Ejército del Aire. Y tú y yo pagando la fiesta.



Pagándoles el dispendio.



Empecé este encendido de la segunda hora de La Linterna diciendo que esto parece la Asamblea del instituto. Una política de adolescentes. Me equivoqué:



Esto es un parvulario. Un terrible y nefasto parvulario lleno de egocéntricos y engreídas.