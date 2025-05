El mago Newey hizo la luz en Aston Martin

Fernando Alonso llegaba a Imola con un 0 en su casillero de puntos en el Mundial, muy lejos de los 14 que lucen en el de su compañero Lance Stroll, algo no habitual en el doble campeón del mundo. No estaba siendo el año de Aston Martin, más centrado en el coche de 2026, y que durante varias carreras ha estado luchando en los puestos del fondo de la parrilla. Sin embargo, todo parece haber cambiado. Llegaron las esperadas ‘mejoras’ y el asturiano ha vuelto a sonreír.

Este sábado en Emilia Romaña dio una exhibición para colocarse quinto en parrilla, algo que parecía una quimera hace unos meses. Stroll arrancará octavo. Dos Aston Martin en la Q3 y todo apunta a un nombre: Adrian Newey, el mago de la Fórmula 1.

La escudería verde firmó a principios de año al hombre que convirtió a Red Bull en todopoderoso a golpe de talonario. Su objetivo era devolver al equipo a la pelea por la victoria, que rozó en 2023, pero pensando más en el 2026. Sin embargo, al británico le han bastado apenas unas visitas a la fábrica para dar con algo grande: El nuevo suelo y los cambios en la cubierta del motor les han hecho ganar unas décimas que han servido para que Aston Martin deje de penar en la parte media baja y sueñe con volver a puntuar y estar arriba. Y eso que Newey todavía no está trabajando al cien por cien en el equipo.

Y es que Adrian Newey no es un cualquiera. Se trata del mejor ingeniero de la historia al frente del diseño del coche de la temporada que viene y ha conseguido que Alonso empiece a ver algo de luz montando en su monoplaza las primeras piezas nuevas de la temporada en un coche que no tenía que tocar porque no era obra suya. Quedar entre los 10 primeros de manera regular ya no parece un imposible.

“He tenido algunas conversaciones durante el almuerzo con el grupo que trabaja en la aerodinámica de 2025, hablando del coche y de lo que podemos hacer al respecto”, afirmó Newey en una entrevista con el equipo. En Mónaco, el próximo fin de semana, será la primera que se le vea en el paddock vestido de verde.