"Cuando llegué en 2023 ya había indigentes. Esto no es nuevo"

La situación en el aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas, concretamente en la Terminal 4, es motivo de controversia desde hace unas semanas. Medio millar de personas sin hogar pasan en este espacio del aeropuerto las noches, lo que ha dado lugar a situaciones complicadas.

Fernanda Correia, presidenta del comité de sindicato USO SERVEO de Barajas, explicaba en este programa la semana pasada que estas personas "duermen en cartones, sacos de dormir, envueltos en papel higiénico en los baños de discapacitados... las personas que trabajan en el aeropuerto sufren las consecuencias: ha habido insultos, agresiones físicas..."

Quien conoce bien estas instalaciones es Pablo Seco, el capellán de las tres capillas que hay en el aeropuerto de Barajas: "Cuando llegué hace un par de años ya había indigentes" ha explicado este domingo en los micrófonos de COPE.

Relataba el sacerdote que el obispo le solicitó en mayo del año 2023 que se hiciera cargo de las capillas del centro aeroportuario "y cuando llegué una de las primeras realidades que me hicieron caer en la cuenta es que hay muchos indigentes en el aeropuerto y que a ver si podíamos hacer algo con ellos también... no es un problema nuevo" comenzaba.

Cuando este capellán comenzó su labor en Barajas se hablaba de 300 personas sin hogar que dormían en la terminal, ahora se habla de 500: "Yo hablo con les que se acercan por las capillas, voy a hacer mi trabajo allí, atiendo las capillas y a la gente que se acerca... Cada uno que se ha acercado es totalmente diferente, no se puede sacar un retrato robot".

Recuerda Seco a un hombre, de la zona de Europa del Este, que iba a misa todas las semanas: "Él me contaba que trabajaba todos los días en Madrid y que dormía en el aeropuerto, imagino que porque es un lugar limpio, espacioso, tiene sus cuartos de baños y aseos, seguridad...". Entre los que pernoctan hay hombres y mujeres, "una de ellas dormía en cualquier lugar, me la encontré una vez tumbada frente a las dependencias de la comisaría de policía en la T4" relataba.

Son varios los trabajadores del centro que se han quejado de las circunstancias en las que tienen que desempeñar sus labores: "Conozco a algunos y me cuentan que la situación no es nada fácil. Surgen fricciones y te multiplican el trabajo, recoger lo que han desordenado... el trabajo no se hace igual de bien, tienes el choque con la persona que está ahí... la complejidad existe".

