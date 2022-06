Ángel Expósito: "Matar de hambre a la población, el arma de guerra con la que Rusia vuelve a azotar a Ucrania"

Audio

Supongo que a ti, como me pasa a mí, el calor extremo nos pone de mala leche. La verdad es que esto es bastante insoportable, pero es lo que hay. Al parecer ya solo quedan tres días de sopor, fuego, calorazo, bochorno, calima ¡Joe! Qué calor.

Supongo que por esa mala leche no me resigno a tragar con la agenda que nos marca la política. Y los políticos. Ya, ya sé que hay elecciones en Andalucía y que haremos programa especial desde Sevilla, como tiene que ser, pero a la vez siguen pasando cosas tremendas que se nos ocultan y que no queremos ver. Y esto es nuestra culpa.

Así que hoy me salgo del carril. Al menos unos minutos. Ayer eché una mano en el primer Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. Y entrevisté al teniente coronel Miguel Angel Franco. Sé que no le gusta, pero es aquel héroe que se enfrentó a un comando yihadista en Malí, les venció y salvó a decenas de europeos de una muerte segura.

Quizás por eso, porque su mensaje final fue que no nos olvidáramos de las víctimas del terrorismo, he pillado una noticia en Voz Populi que me ha revuelto las entrañas. Firma Alberto Lardíes.

"Día sin presos". Así se llama la celebración convocada para este sábado, 18 de junio, en Zarauz (Guipúzcoa). Un grupo de treinta ex reclusos de ETA de la localidad llama a participar en una manifestación, una comida y un concierto para reclamar que salgan de la cárcel otros 184 presos etarras.

Una jornada festiva que han bautizado como "184 taupada" (184 latidos), en evidente referencia a ese número de presos de ETA que siguen cumpliendo sus condenas en cárceles españolas y francesas.

En los carteles que han aparecido en la localidad puede verse que el evento consiste en una manifestación por la mañana, una comida popular y un concierto de música por la tarde. Todo ello para celebrar que tras la reciente salida de prisión del etarra Ekaitz Sirvent, condenado en Francia a 18 años de cárcel como miembro del aparato de extorsión de ETA, ya no quedan presos nacidos en Zarautz.

Cabe recordar a Pedro Sánchez que por estas cosas también se vota. Seguimos con los homenajes a los asesinos etarras como si nada, otro escupitajo sobre las lápidas de las víctimas del terrorismo. Y, a la vez, este Gobierno negociando las pensiones con Batasuna.

Me niego, como un simple plumilla con un micrófono delante, a tragar con otra ignominia y hacerlo sin protestar.

En clave internacional, me resisto a acostumbrarme a la guerra en Ucrania. Nos acostumbramos a la inflación, a la gasolina en máximos, a (cada vez menos) escenas del horror de la guerra. Me niego. Y leo a mi admirada Mónica García Prieto en ABC: "Hambre en la guerra de Ucrania. Matar de hambre a la población, el arma de guerra con la que Rusia vuelve a azotar a Ucrania".

La estrategia del Kremlin implica el saqueo sistemático y la destrucción de los recursos ucranianos para chantajear a países dependientes y, según algunos expertos, forzar una crisis de refugiados que obligue a la UE a negociar con Moscú. ¡OJO! A esta derivada porque ya puedes imaginar hacia donde iría esa masa de refugiados desde África.

La siniestra táctica de Stalin que usa Putin: arrasar las cosechas de Ucrania para matar al país de hambre. Así destruyó Rusia a Ucrania a base de hambrunas y represión durante la dictadura de Stalin. No es nuevo. Aquello se denominó "Holodomor", un término derivado de las palabras ucranianas «hólod» (hambre) y "mor" (exterminio).

Se calcula que en aquellos años 30, Stalin, el líder comunista al que siguen adorando unos cuantos y unas cuantas ministras de nuestro Gobierno, mató de hambre a cinco millones de personas. En Ucrania.

El hambre mundial como arma de guerra en manos de Putin. Y aún desde nuestro Gobierno hay quien defiende el NO a la OTAN con la cumbre de la Alianza Atlántica aquí, en Madrid, en Dos semanas.

¡Ah!, y mi posdata, Vuelvo al nivelón de la política española. Campaña electoral andaluza. Estrella invitada en el mitin del PSOE. Adriana Lastra.

La vicesecretaria general del PSOE, ha animado a la militancia socialista a votar en las elecciones andaluzas "para no tener que salir el lunes" a la calle. "Hace cuatro años, cuando se supo el resultado electoral, hubo una convulsión en Andalucía. Yo recordaba ayer en otro acto, cómo a mí me emocionaba ver a las mujeres por cientos salir a las calles de Andalucía a decirle a la derecha que no iban a permitir ni un paso atrás. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer para que eso no vuelva a suceder? Votar en masa al Partido Socialista Obrero Español. ¡Eso, eso, para no tener que salir el lunes, salimos el domingo a votar!".

Adriana Lastra, te lo juro, amenazando con salir a la calle el lunes si gobierna, otra vez, el PP.

Lo dicho, me resisto a tragar con esta banda.