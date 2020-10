Ángel Expósito: "Más allá de la pose del presidente y del estilismo de Pablo Iglesias, lo peor está por venir"

Audio

El día tiene dos noticias de marcado perfil económico, al menos, en teoría. Por un lado la presentación de los Presupuestos Generales del Estado con un escandaloso reparto de papeles entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Y por otro los datos del paro. La Encuesta de Población Activa del último trimestre, donde lo peor no son los números en sí. Lo peor son los datos de la próxima EPA, y la otra y la de más allá.

Enseguida te detallo los números concretos, pero antes un par de consideraciones:



Por un lado, el obsesivo y falsario reparto de papeles entre Su Persona y el vicepresidente y, por el otro, la gran mentira. Y es que estos Presupuestos del Estado se basan en la gran mentira de un cuadro macro absolutamente imposible de cumplir.

Llevo un tiempo advirtiendo que el escribano de Pedro Sánchez se ha venido arriba con las poesías, las polisílabas y los mensajes enlatados. Por favor, que nos dejen un respiro. Entre el medio ambiente, las cuestiones de género y el bla, bla, bla ya no nos caben más frases hechas. Al otro le han puesto hoy un casi traje con corbata que le pegaba como a un perro dos pistolas, que decía mi madre. Para Pablo Iglesiasquedaba el capítulo de los derechos sociales, los pobres, los ricos, las rentas altas, los empresarios y tal y tal y tal.

Eso sí, mucho derecho social, pero yo no piso una residencia de ancianos ni loco. Ni una funeraria o una unidad de cuidados intensivos, no vaya a ser que se me pegue algo. Además me quedan algunos capítulos pendientes de Juego de Tronos.

Lo dicho, enseguida te concretamos los Presupuestos y los analizaremos en nuestro 'Tema del día' dentro de una hora. Pero quédate con una clave: este Gobierno va a gestionar la hecatombe. Este año y lo dos o tres siguientes.

Datos de paro en España

Sobre el paro, que seguro que lo entiendes mejor. La EPA revela que el número de desempleados creció en 355.000 personas en el tercer trimestre de 2020 respecto al segundo y la tasa de paro se elevó casi un punto, hasta el 16,26%. Niveles no vistos desde el primer trimestre de 2018.

Los parados son ya más de 3.700.000. Si comparamos esta cifra con la situación del año pasado, vemos que el paro aumentó en medio millón de desempleados en un solo un año. Y lo peor está por venir porque de los cientos de miles afectados por un ERTE, seamos sinceros, una buena parte pasarán directamente a las colas del INEM. De ahí que el cuadro macro de los presupuestos, como decía antes, sea mentira. En resumen, más allá de la verborrea de la factoría Iván Redondo Productions, de la pose del presidente y más del allá estilismo de Pablo Iglesias, lo peor está por venir.

Todo lo anterior en materia económica. Déjame ahora un minuto en clave político-sanitaria. Y me viene a la cabeza lo penúltimo que ha dicho Fernando Simón. Le preguntaron por el comité científico que ha aconsejado los seis meses de estado de alarma. Y el director del CAES, como le gusta decir a Pedro Sánchez, suelta que los expertos y científicos son muchos y son tantos que no "merece la pena" nombrarlos a todos. Y se quedó tan pancho.

¿Que no merece la pena? ¿No había otra expresión? ¿Habrase visto? ¿Que no merece la pena saber quiénes -quizás con toda la razón- han decidido otro paso hacia la ruina total ¡durante los próximos seis meses? Y tú pagando impuestos, y tú cobrando el ERTE -y date con un canto en los dientes- y tú con el cierre echado puede que para siempre. Y no tienes derecho siquiera a saber quién decide eso.

Eso si, no tienes derecho a saber algo tan importante como el nombre de los expertos del comité científico del Gobierno. Pero sí tienes la obligación de pagar religiosamente al Gobierno más numeroso de toda la Unión Europea, a los mil asesores -has oído bien, ¡1.000 asesores de este Gobierno!- y a seguir pagando una administración mastodóntica.

No se puede tener más desfachatez ni más soberbia. No se puede ocultar unos nombres propios de manera más sinvergüenza. No se nos puede tomar más por imbéciles. O sí, sí se puede. Porque a lo peor lo somos. ¡Ah, y mi posdata! Que el paro, los presupuestos y el bochorno de Fernando Simón no me oculten un escandalazo bestial.

Titular: El PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña pactan que se pueda pasar de curso sin límite de suspensos en la ESO. La enmienda permite no repetir solo con que el equipo docente considere que se han alcanzado los objetivos.

Y te clavan esto en plena pandemia, en mitad de la quiebra economía. El Gobierno sella un pacto sobre una Ley de Educación en España con el independentismo catalán de Esquerra y con los jefes del modelo educativo chavista. Y luego dicen que Isabel Celaá no ha consultado a los maestros, cuando sí lo ha hecho. Ha consultado a Junqueras, a Monedero, a Pablo Iglesias y a Errejón.

¿Qué puede salir mal? En esto tampoco me callo.