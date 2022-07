Ángel Expósito: "Los incendios forestales son una catástrofe sin paliativos. La ruina absoluta"

Audio

Incendios en toda España, lo de Adriana Lastra, y un dato económico muy revelador: Los concursos de acreedores rozan en estos seis meses la misma cifra que en todo 2021.

El pasado sábado bien temprano me comí casi de sopetón el atascazo por el incendio de Miravete en Extremadura. Nada más pasar Navalmoral de la Mata miles de coches atascados, lógicamente, por el corte total de la autovía N-V. Los hidroaviones cargando y descargando agua, vehículos de la UME viajando desde Madrid y, lo más importante, el fuego arrasando el impresionante parque de Monfragüe.

Y me acordé, metido en el colapso, de una de esas sandeces con las que nos suele despistar un genio, Íñigo Errejón, la eterna promesa progresista y reformista, durante el incendio de Pujerra en Málaga hace un mes. Dijo aquí el figura en plena campaña de las elecciones andaluzas.

"Acuso de negligente al Gobierno andaluz del PP. Es un desastre porque esto se apaga antes". Y puso el foco en el abandono de los bosques: "El Gobierno del PP llega tarde, no cuida de su tierra y los bomberosforestales deberían tener unas condiciones laborales dignas, teniendo en cuenta que están en primera línea de batalla frente al fuego".

Hace poco, con el fuego de la Culebra en Zamora, desde el Gobierno se dijo lo mismo contra el Gobierno de Mañueco (PP y VOX, por supuesto).

Ni que decir tiene que sobre los desastres en Extremadura o en Barcelona no han dicho ni mú. Ni se les espera. Como tampoco se espera a la vicepresidenta de Transición Ecológica.

Los incendios forestales que asolan España de arriba a abajo son una hecatombe, gobierne quien gobierne, luego haríamos bien en despolitizar partidariamente este tema. Consideraciones:

1. Para Ecología y Medio Ambiente, el campo, los montes y, especialmente, los tesoros naturales. No la moqueta.

2. ¿No hay nadie por ahí arriba que se dé cuenta de que esto no va de competencias autonómicas? ¿Nadie, en su sano juicio, se atreve a plantear que la defensa del monte y el medio ambiente es cuestión NA CIO NAL.

3. ¿Por qué no dejan a la gente del campo que sean ellos quienes gestionen el campo?

4. Los auténticos defensores de su medio natural son los agricultores, ganaderos, pastores, cazadores no los teóricos pijoprogres de un ecologismo de salón, Parlamentos, mítines y despachos.

y 5. ¿Qué estarían diciendo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz si este mapa atroz de fuegos y ruina aconteciera con el PP en el Gobierno? ¿Te imaginas su oposición?

Mientras, ahí le tienes otra vez parapetado tras el Rey e inaugurando un tren a Extremadura con otra mentira sobre la alta velocidad.

Menos demagogias, más decisiones sobre el terreno y menos horteradas y frasecitas hechas. Los incendios forestales son una catástrofe sin paliativos. La ruina absoluta y para generaciones.

Lo del Cambio climático es verdad. Pero la inacción política general por desinterés. también.

Segundo asunto, con una importancia relativa pero que tiene su morbo político: "Adriana Lastra dimite como número dos del PSOE en plena guerra con el número 3". Lo dicho cómo verán las encuestas (yo no me como este marrón).

La hasta hoy vicesecretaria general del PSOE dice que deja el cargo por motivos personales (al parecer está embarazada pero desde hace meses hay un enfrentamiento latente con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

Vamos a ver ni que decir tiene que lo primero es lo primero y si ella considera que debe frenar porque sí el embarazo y su baja laboral faltaría más. Dicho esto varias claves:

1. No es Ángela Merkel. Adriana Lastra no es la canciller alemana, no Benhazir Butto o Michelle Bachelet. Es diputada y lo seguirá siendo pero vamos a ver no creo que se le vaya a echar de menos en la alta política española.

2. Las encuestas son muy difíciles de digerir salvo para Tezanos que, como ella, están enamorados de Su Sanchidad.

Si a las encuestas les unes los resultados de las elecciones de Madrid, Castilla y León y Andalucía.

Su sanchidad es tal su nivel de perfección, que solo él resiste a su nivel.

Santos Cerdán, el casi desconocido, un señor que se sienta dos filas detrás de Sánchez en el congreso y en el cual confía plenamente Pedro Sánchez.