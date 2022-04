Ángel Expósito: "Lamentablemente, lo que estamos viendo en Bucha es sólo una mínima parte de la realidad"

Audio

Volodimir Zelensky ha comparecido hace un rato ante el Parlamento español. Un poco más y habla antes con los parlamentos autonómicos que con el Congreso de los Diputados. En fin, lo importante es que digitalmente, claro aquí ha estado. Se trata de la primera comparecencia de Zelensky desde que hemos empezado a ver las imágenes del horror más repugnante e inexplicable que podíamos imaginar. La verdad de lo que estamos viendo en Bucha es solo una mínima parte de la realidad. Total, si esto ha pasado en Bucha, a las afueras de Kiev, imaginate la verdad en Mariúpol o en Jarkov.

Recuerda. "Los rusos planchan". A lo que cabría añadir: "Si no llegan a planchar violan, torturan o ejecutan uno a uno, una a una, a niños, ancianos. Lo que pillen".



Hace un mes y medio, o dos meses, yo y tantos otros estábamos convencidos de que no habría guerra en Ucrania. No porque Putin no se fuera a atrever, sino porque no le iba a compensar. Error. Yo pensé en aquello, habiendo pisado Kiev unos días antes. Lo pensé desde nuestra mentalidad. Otro error.

Solo los americanos y la línea aérea Lufthansa tenían más que la mosca detrás de la oreja. Estados Unidos estaba pensando. Incluso pensé que los ucranianos estaban exagerando, como el empresario que nos contó cómo intentaba comprar munición para el arma que tenía en casa, pero que las tiendas para comprar balas estaban colapsadas.

Y me equivoqué también. El orgullo de esta gente es impresionante. Está siendo un orgullo infinito, una dignidad inigualable vista desde esta pequeña parte del mundo que somos Europa y, sobre todo, desde esta minúscula parte que somos España. No. Ni el empresario, ni aquellas profesoras amigas que dejamos allí iban de farol. Lo que esta gente está dando al mundo es una lección de fuerza inaudita. Valor, honor, sacrificio de sus propias vidas y ansias de libertad.

La cuestión es "y ahora qué". Míster PESC, para entendernos el ministro de Exteriores o Defensa de la Unión Europea, Josep Borrell, ha estado esta mañana aquí, con Herrera en Cope. Entiendo a Borrell y no me puedo poner en su lugar, ni por lo que sabe o por lo que no puede contar. Pero si somos sinceros, deberíamos hacer autocrítica como ejercicio intelectual.

Energía y dependencia. ¿Seremos capaces de frenar la dependencia energética de Rusia? ¿Podrán Alemania, Holanda o los países del Este podrán rectificar ese error histórico de depender del gas ruso hasta el suicidio? ¿Cómo se hace eso ahora?

La defensa europea. Puestos a hablar de conciencia e intentando poner las luces largas, ¿hablaremos en serio de Cultura de Defensa, de nuestra Defensa? ¿Seremos conscientes alguna vez, de que esta libertad, nuestros derechos y valores no son gratis?

Y la clave: ¿Quién pone los muertos? Se nos llena el whattsaap de mensajes pidiendo "hacer algo más", "que paren a este psicópata como sea" o "¿Cómo se puede consentir esto?". Todo eso está muy bien, pero ¿quién pone los muertos? ¿Otra vez los yanquis, como siempre?

Al menos no seamos cínicos. Se nos llena la boca de odio y vergüenza -con razón- pero que otro ponga los soldados, el dinero y la sangre. Y, eso sí, como europeos seguimos comprando gas al psicópata.

¡Ah! Y mi posdata. El régimen de Putin, el régimen de embajadores vendidos y mentirosos, el régimen de los oligarcas repartidos estratégicamente por el mundo con sus millones y millones de dólares, sus yates y sus "negocios" esa dictadura está quedando retratada entre el vómito al ver los cadáveres y la sangre de las víctimas en el teatro de operaciones. Nuestro colega Mikel Ayestarán sigue allí, Ucrania y ha pisado las calles de Bucha.

Una anciana ucraniana contó cómo los vecinos enterraron el cuerpo de su esposo en la puerta de su casa. Mientras ella se escondía en un sótano, una patrulla de soldados rusos ejecutó al hombre destrozándole la cara. Ahí al lado, en la puerta Este de nuestra Europa. La señora contó que los vecinos cavaron la tumba a un metro de profundidad para que los perros no se comieran el cuerpo de su esposo.