Ángel Expósito: "El invierno va a convertir Ucrania en un infierno de hielo lleno de muertos de frío y hambre"

Terminamos una semana con tres o cuatro titulares: La semana de los Presupuestos o, mejor dicho, la semana del delito de sedición; la semana del renacimiento de Irene Montero... más la auto televisión de Pablo Iglesias, la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, la ley de protección animal (que se presenta como el próximo bodrio y la guerra, claro, con sus mil derivadas.

Pon en una balanza la guerra catastrófica de Putin y las cosas de las súbditas de macho alfa. En un plato de esa balanza la ley animal o a la gente muriéndose de frío en Ucrania. Compara la vergüenza de la eliminación del delito de sedición con las consecuencias económicas y energéticas de la maldita guerra.

El sonido de la semana, sin duda, es el escupido por Arnaldo Otegui, líder de Batasuna, etarra condenado y confeso y socio principal del Gobierno. Se me ocurren adjetivos calificativo más claros e insultantes, pero no debo. Por educación.

Otro capitulito de esta nuestra actualidad española. El resurgimiento, gratis, de Irene Montero. Porque en su peor momento, cuando estaba más perdida que Carracuca, le están haciendo la campaña. Del bodrio de la ley del "Solo sí es sí" hemos pasado a un homenaje a Irene Montero este fin de semana, gracias al ataque de Vox.

Evidentemente que unas y unos y unes tienen la piel muy fina. Por supuesto que se arman de demagogia hasta la náusea y está claro que mienten más que ven y están todo el día mirando. Pero desde Vox, además de los gritos, creo que deberían considerar otras circunstancias.

Primero porque no se debe ser como ellos y, segundo, porque cuando el contrario se equivoca es mejor no distraerle. Y hemos pasado de que se pida su cese o dimisión, a convertirla en Agustina de Aragón. Terminamos pues, una semana, otra semana de guerra. Se cumplen nueve meses de la catástrofe y parece que, si no fuera por los precios y la inflación, como que se nos olvida. Y no debería ser así. Por muchas cuestiones. Por ejemplo:

Uno: el invierno va a convertir Ucrania en un infierno de hielo lleno de muertos de frío y hambre. Esa es la estrategia del monstruo de Putin matar de frío a los ucranianos.

Dos: el ejército ruso ha hecho y está haciendo el ridículo más catastrófico. Ni reclutamiento obligatorio ni proclamas de la bestia. El problema es la reacción del propio Putin ante su desastre.

Y tres: una última cuestión en clave internacional. Conviene recordar las alianzas del monstruo y las nuestras. Putin más Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Bielorrusia y Berlusconi, y otros ultras del Este y Siria y, por cierto, los socios del Gobierno de España.

Por este lado, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Canadá y China. Y esto último es lo fundamental. China no está con el psicópata. Problema, que sea como fuere... continuará la guerra y sus consecuencias entre el frío, la crisis y el monstruo intentado "vender" su espantoso ridículo.

Ah, y mi posdata: la Audiencia de Madrid rechaza el criterio de la Fiscalía General y respalda las bajadas de condenas por la ley del 'solo sí es sí'. Los magistrados, reunidos en Junta, rechazan aplicar la disposición del Código Penal de 1995 que cerraba la puerta a la inmensa mayoría de las revisiones.

Y otra: otros tres agresores reducen su pena con el 'sólo sí es sí', entre ellos un padre que violó a su hija. Tribunales de Madrid y Valladolid revisan las penas conforme a la ley del 'sólo sí es sí'.

Y mañana fiestuqui homenaje a Irene Montero. Y Sánchez que sigue encantado con su chapuza. El mundo al revés.