Zarzalejos analiza el fin de ciclo de Sánchez: "El análisis del PSOE tras las elecciones de Aragón ya no es racional"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado la actualidad política en la sección 'Sexto sentido' de 'Herrera en COPE', junto a Carlos Herrera. Zarzalejos ha calificado la reacción del PSOE al descalabro de Aragón como "casi paródica", describiendo al partido como "un estafermo, una entidad inerte".

Según el periodista, la comparecencia de la portavoz socialista estuvo marcada por "incoherencias agresivas" mientras mantenía una "sonrisa progresista" que, en su opinión, "ahora es solo una mueca inexpresiva". Zarzalejos ha sostenido que para el PSOE, los malos resultados "no le conciernen", lo que lleva el análisis de la situación del partido a un plano que "no es ya racional ni es estratégico, es psiquiátrico".

Zarzalejos ha planteado que la tesis de que el socialismo español "terminará en un grupúsculo", como sus homólogos en Francia o Italia, es "cada día más verosímil". Ha explicado esta deriva por una operación en la que "a mayor disminución de la organización, prácticamente inexistente, mayor volumen de Sánchez", una estrategia diseñada por el líder y un reducido grupo de colaboradores en Moncloa.

El mercado detecta el "cambio de ciclo"

Sin embargo, el periodista ha revelado que en el entorno socialista preocupan más otras señales. Una de ellas es que "Pepiño Blanco haya vendido de prisa y corriendo su consultora", ya que el exministro "intuye que la administración amiga" que favoreció el crecimiento de su negocio "está ya en el tramo final". La facturación de su consultora se multiplicó de un millón a diez en solo cinco años.

La otra gran preocupación, según Zarzalejos, es que el presidente de Indra, Ángel Escribano, "se resista a obedecer a la Moncloa", a pesar de que la SEPI controla el 28% del capital. Al parecer, Escribano no parece impresionado por las "llamadas al orden" que llegan desde el Gobierno.

Para Zarzalejos, estos movimientos empresariales son una prueba de su máxima: "el cambio de ciclo lo detecta antes el mercado que la clase política, antes la empresa que los partidos, y antes las barras de los bares que los medios de comunicación".

Feijóo asume la realidad de Vox

En cuanto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Zarzalejos ha considerado que estuvo más expresivo y analítico. Según el periodista, Feijóo ha asumido que "cuando un problema no tiene solución y la consolidación de VOX es irreversible, deja de ser un problema y se convierte en una realidad".

El análisis concluye que, desde la perspectiva del PP, Vox se ha convertido en una realidad inesquivable. Zarzalejos ha afirmado que "el PP es para VOX, como VOX es para el PP, realidades recíprocas, pero, además, inesquivables".