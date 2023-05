Ángel Expósito: "Hoy en Moscú se conmemora la victoria sobre Hitler por parte de su más fiel heredero"

Audio

En medio de la campaña electoral eterna entre la que deambula la actualidad española (y deambulamos los periodistas y los políticos), como que se nos olvida por dónde va el mundo. Digamos que por la retroalimentación entre políticos y periodistas se nos olvida el carajal que tenemos montado en El planeta Tierra y, más concretamente, en nuestro alrededor.



Se nos olvida la guerra de Sudán, nos resbalan las atrocidades del grupo Wagner, asumimos la psicopatía de Putin como si tal cosa y, eso sí, lo cubrimos todo con fotos y propaganda. En este sentido, prepárate para el reality de Pedro Sánchez con Joe Biden en la Casa Blanca.



Si es jugando a la petanca, montando en bici o haciendo que compra un libro, preparémonos para verle elevado a los altares en Washington. Hasta en la sopa.



De aquel paseo ridículo y humillante por Bruselas cuando Joe Biden parecía decirle a Pedro Sánchez eso de "que no, que no quiero más flores", a verse en el despacho oval.



¡Sinceramente, fuera de coñas, tiene que molar! Una visita muy importante.





Por lo demás, la guerra sigue y el lunático descerebrado protagonista de esta catástrofe sigue escupiendo su imperialismo por esa boquita.



Hoy 9 de mayo en Moscú se conmemora la victoria sobre Hitler en la Segunda Guerra mundial. Y, ¡oh! Paradoja: celebración de la victoria sobre el nazismo, por parte de su más fiel heredero, 80 años después.



Esta nueva bravuconada tan falsa como macarra coincide con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Kiev. Una visita "simbólica" por coincidir con el Día de Europa, y "muy práctica" para "preparar el terreno" con Zelenski, para el inicio de las negociaciones de adhesión.



La llegada de Von der Leyen se produce horas después de que la aviación rusa lanzase "una quincena" de misiles contra Kiev que habrían sido destruidos y no causaron víctimas.



Por otro lado, el Grupo Wagner ha descartado que sus tropas vayan a abandonar Bajmut a pesar de haber recibido únicamente el 10% del armamento solicitado a Putin. Y a pesar de los escupitajos de odio e insultos que lanzó hace un par de días el jefe de las bestias estas.





Y un par de apuntes más, por eso de cómo está el mundo, nuestro mundo. Al menos 13 muertos en Gaza en intensos bombardeos de Israel sobre la franja. Israel confirma los ataques contra objetivos de la Yihad Islámica, "responsables del lanzamiento de cohetes a Israel en el último mes". 13 muertos que apenas ocupan un breve

.

Y por cierto, prosigue la guerra civil, el golpe o como se quiera llamar el infierno en Sudán. Y me impresiona cómo miramos hacia otro lado, con todo nuestro cinismo y distancia cuando ese desastre nos afecta directamente y está, justo aquí abajo.



¿Te imaginas el miedo, la pobreza, los tiroteos y los bombazos allí en Jartum, donde se unen el Nilo azul y el Nilo blanco?





¡Ah! Y mi posdata: Cazas españoles destinados en Rumanía fueron puestos en alerta el viernes tras el incidente de un cazabombardero ruso y un avión de la agencia de la Unión Europea de control de fronteras.



Según explican fuentes de la OTAN, los cazas españoles fueron puestos en alerta porque tras una maniobra peligrosa del cazabombardero ruso, el avión de la agencia de la UE perdió brevemente el control.



España mantiene dos destacamentos en Rumanía: El Viespe desplegado en la base Borcea compuesto por 130 militares que aseguran la operación de las ocho cazas F-18 y el destacamento

'Tigru' donde opera el radar de largo alcance para control del espacio aéreo.