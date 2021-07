Ángel Expósito: "Homenajeamos a las víctimas del covid sin saber a cuánta gente estamos recordando"

Audio

Sobre el homenaje celebrado esta mañana en el Palacio Real a las víctimas del coronavirus. A las víctimas y a los sanitarios.

Una primera consideración: Seguimos sin saber la verdad. Seguimos sin saber cuántos españoles han muerto por covid en el último año y medio de nuestras vidas. El Gobierno se mantiene en los poco más de 80.000 cuando los análisis de población y mortalidad casi llegan a 130.000 muertos. Homenajeamos a las víctimas del covid sin saber a cuánta gente estamos recordando. O lo que es peor, sin que nos digan la cifra real de los muertos.



Varias consideraciones:

1.- Durante este año hemos tenido la suerte de encender esta Linterna en un centro de salud en Barajas, en el hospital Puerta de Hierro, en varias residencias de ancianos, en el Infanta Sofía, en el Vall d'Hebron. He entrevistado a médicos, auténticos premios Nobel o casi, he aprendido mucho de enfermeras, investigadores, epidemiólogos, internistas. De todas esas entrevistas me quedo con un testimonio:



El de Sonia, una enfermera de la UCI del puerta de hierro en Majadahonda. Estábamos terminando, teóricamente, aquella primera ola.



Ha pasado un año y medio desde el inicio (oficial) de la pandemia en España y tengo la impresión de que demasiada gente no hemos aprendido nada.

2.- ¿Se nos han olvidado los aplausos de las 20h? ¿Eran sinceros o era una moda, un efecto arrastre de los vecinos?.

Yo recuerdo aquellas 8 de la tarde con emoción. Y quiero pensar, sinceramente, que los aplausos eran sinceros.

Lo que ocurre es que visto lo visto, tengo la impresión de que esto también se nos ha olvidado.



3.- Los expertos. ¿Te acuerdas la cantidad de veces que hemos reclamado a los expertos. Los medios lo hemos hecho todos el virus, como tantas otras cosas, nos pilló sin saber nada del asunto. Por eso recurrimos a los expertos constantemente.

¿No tienes la sensación de que la política, en general, ha primado sobre los expertos, de verdad?



La última, el levantamiento de restricciones para el uso de las mascarillas en el exterior.

4.- Los científicos. Puede que lo único bueno que haya traído consigo la pandemia sea que hemos conocido a Margarita del Val, a Luis Enjuanes, a Mariano Esteban y a tantos otros.

Jamás, hace un año, podíamos imaginar que a estas alturas tuviéramos los niveles de vacunación que tenemos. Ni siquiera que existieran vacunas.

En este sentido, tanto Gobierno, tantos ministros y tantos asesores ¿No crees que se debería apostar más y mejor por las vacunas españolas que se están investigando?



5.- A estas alturas de la película y de la tragedia no entiendo que sigan existiendo negacionistas. Del virus y de las vacunas. No lo puedo entender.



6.- Las morgues. ¿Te acuerdas? Aquellos soldados acompañando, velando y vigilando todos y cada uno de los ataúdes e el Palacio de Hielo. Los tanatorios repletos, las incineradoras que no daban abasto.

Esto, también, se nos ha olvidado entre otras cosas porque nos ocultaron hasta las imágenes para disimular la magnitud del horror.

Por cierto. Ni Sánchez, ni aquel vicepresidente Pablo Iglesias se atrevieron a visitar una de estas morgues.



7.- El personal de las residencias. Sanitarios, auxiliares, personal de limpieza, lo que han sufrido es insoportable. Como tantos otros servidores públicos.

Guardias civiles, policías de todos los uniformes, militares. Jamás olvidaré ese ese hospital de IFEMA, esa foto de una patrulla de la Guardia Civil repartiendo bolsas con los deberes a niños de San Esteban de Gormaz en Soria... nunca olvidaré a la UME en el pabellón de los homeless en Madrid.

8.- Los familiares. Se lo escuché esta mañana en TVE a Julio César Herrero. No puedo imaginar el dolor eterno de un hijo que no pudo decir adiós a su madre. O esa viuda que vio cómo su marido entraba en la UCI y lo siguiente fue recibir una urna con cenizas.

9.- Esta España nuestra de las Autonomías. Tengo la impresión de que han pensado que el bicho entendía de lindes, ríos, límites territoriales y de competencias.



y 10.- Nuestra responsabilidad. Termino como empecé, con aquel agujero en la pared de la UCI del Puerta de Hierro que me dijo Sonia, la enfermera.



Debimos asomarnos entonces a esa UCI y debemos asomarnos hoy.

No lo olvidemos. Por favor. Más allá de homenajes, de leyes, de la política y de los políticos. Seamos RES PON SA BLES.