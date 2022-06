Ángel Expósito: "El Gobierno de Sánchez ha batido un nuevo récord en número de asesores"

Audio

¿Qué será lo siguiente? Porque la Cumbre de la OTAN pasará y a este Gobierno (y a sus socios) les queda un año y medio para seguir haciendo de las suyas.

Sin duda alguna esta Cumbre de la OTAN pasará a la historia por su ampliación, por la guerra, por el mayor papel de Estados Unidos en Europa incluida la base de Rota tendremos tiempo de analizarlo con detalle. De aquí a que se vaya Joe Biden a bordo del Air Force One dentro de un par de días ¿cuántas nos van a clavar? ¿Y después?

Desde las elecciones en Andalucía hace 10 días (y de las que ya ni nos acordamos) hasta finales de 2023 ¿Qué más van a hacer para huir hacia adelante? Lo último ha sido el acuerdo con Batasuna para la Ley de Memoria Democrática. Tal cual. Produce vómito pero Sánchez y Bolaños y Marlaska pactan con los herederos de ETA ¡La memoria Democrática!.

Me niego a seguir el carril de la información oficial. Escucha otra vez esta secuencia para entender perfectamente lo sucedido y el futuro.

Pedro Sánchez en aquella entrevista en la televisión Navarra.

Ayer mismo la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua.

Y la guinda Otegui, el jefe de los herederos de ETA hace pocos meses.

¿A que ahora se entiende todo mucho mejor? En los años de democracia que va a investigar Bildu ETA mató a 383 personas. Una tras otra, la mitad de los crímenes de ETA siguen sin estar resueltos. Y el Gobierno se pliega a pactar la Memoria Democrática con esta banda.

Por todo esto también se vota. Aunque nos lo tapen y nos lo traguemos mientras nos engañan (mira la bolita, dónde está la bolita) con las fotos junto a Joe Biden.

Por cierto, si no lo digo reviento comparecencia y declaración oficial de Sánchez y Joe Biden sin preguntas. A lo "Aló presidente" en Moncloa. Otra vez. Y todo para que no les podamos preguntar a su Sanchidad por Marruecos o por la matanza "bien resuelta" de Melilla. Para que no podamos preguntar a Joe Biden por el Sáhara o por nuestros ministros anti OTAN.

Y también a tragar. Y si protestamos es porque somos periodistas que dependemos de los oscuros poderes económicos.

Y un último apunte referido a la OTAN y a Estados Unidos y a la base de Rota. Se ampliará la presencia de destructoras de la Armada americana en Rota. ¿Y con quién contará el Gobierno para aprobarlo en el Parlamento?

Exacto. Sánchez sumará a PP, Ciudadanos y Vox para ampliar la presencia del destructores en la base Naval. A ver qué vota Batasuna, Esquerra Republicana y los ministros de Podemos.

El PP volverá a apoyar al Gobierno en materia de Defensa, el mismo PP al que hoy, Sánchez ha vuelto a poner a parir ¿dónde? en la cadena SER.

O sea que te asaltan el Poder Judicial el presidente del CIS no para de babosear hasta el ridículo te dan un golpe en el Consejo de Administración de INDRA de la mano del grupo PRISA, manosean y manipulan el Instituto Nacional de Estadística y todo esto, solo en los últimos 10 días.

Ya puestos yo ponía a Tezanos al frente del INE o déjate. Tezanos presidente del Poder Judicial o Tezanos consejero delegado de INDRA. Total. Y así, entre foto y foto en la cumbre de la OTAN, no deberíamos olvidarnos de un dato conocido esta mañana que tu ya sabías, mejor que nadie:

La inflación sigue desbocada: sube al 10,2% en junio, el nivel más alto desde 1985. La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) escala al 5,5%.

¡Ah! y mi posdata leo en Voz Populi esta es para cabrearse.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha batido un nuevo récord en número de asesores, y ya es el segundo consecutivo. Según los registros el personal eventual del Gobierno de coalición supera los 800 miembros. En concreto, los asesores adscritos a Su Sanchidad alcanzan ya los 383. La mitad del total.

La legión de asesores de Pedro Sánchez y Félix Bolaños suponen el 47% de todos los que trabajan para el Consejo de Ministros. A continuación, la ministra que necesita de mayor asesoramiento es Ione Belarra. Te lo juro.

La ministra de Derechos Sociales de Unidas Podemos cuenta con 22 asesores. A partir de ahí la ministra de Ciencia, Diana Morant, tiene 12 asesores y Miquel Iceta, en Cultura otros 11. María Jesús Montero tiene 15 asesores en Hacienda y así sucesivamente en el Consejo de ministros más grande de Europa.

Y tú pagando. Insisto y les queda año y medio.